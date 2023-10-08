طريقة عمل المكرونة بالصلصة الحمراء والكريمة

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- Youm7) مذاق المكرونة مع الكريمة لذيذ ومغري. ويمكن استخدام المكرونة مع الكريمة في العديد من الوصفات المتنوعة، حيث دائمًا ما تكون
المكرونة
مع الكريمة خيارًا رائعًا لتحسين طعم الأطباق وإضافة طبقة من النعومة والغنى. وفي هذه الوصفة من موقع "delish" نقدم طريقة سهلة لتحضير المكرونة بالكريمة والصلصة المجففة الشهية.
المكرونة
طريقة عمل المكرونة بالكريمة والصلصة الحمراء: المكونات:
1 1⁄2 من الماء للمكرونة
4/3 كوب كاجو خام
2 ملعقة كبيرة من الملح
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، مقسمة
3 ملاعق صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون، مقسمة
16 أونصة من المكرونة
1 بصلة صغيرة مفرومة
4 فصوص من الثوم الناعم المفروم
5 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
1⁄4 ج طماطم مجففة
1⁄4 أوراق الريحان الطازج مفروم
كاجو
طريقة عمل:
في وعاء صغير يتم تسخين كوب من الماء على النار حتى الغليان، ويرفع عن النار ويتم إضافة نصف كوب من الكاجو ويغطى ويترك منقوع لمدة ساعة في الماء.
يتم تصفية الكاجو المنقوع ويتم التخلص من الماء ويشطف بشكل جيد، ويوضع في الخلاط ويضاف إليه نصف كوب من الماء و1/8 ملعقة صغيرة ملح، ويتم ضربه حتى يصبح ناعم، ثم ينقل إلى وعاء صغير.
يتم غلى الماء في قدر كبير، ويضاف إليه ملعقتين كبيرتين من الملح، ويضاف المكرونة حوالى من 2 إلى 3 دقائق ثم يتم تصفية المكرونة وتترك جانباً.
يتم خلط 1 ملعقة كبيرة من الزيت، و 8/1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر، و1/8 ملعقة صغيرة من الملح، وربع كوب المتبقى من الكاجو، على نار هادئة، حتى تظهر الرائحة، ويتم نقلها إلى وعاء صغير.
في نفس المقلاة نسخن 2 ملاعق كبيرة من الزيت المتبقى، ويضاف البصل والثوم ونصف ملعقة صغيرة من الملح، حتى تمام النضج، ويتم إضافة معجون الطماطم المجففة، وربع ملعقة صغيرة من الفلف الأحمر المتبقى.
يتم خفق 4/3 كوب من كريمة الكاجو المصنوعة مسبقاً، على النار ويتم إضافة المكرونة، ويقدم ساخن.
البصل
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