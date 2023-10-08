طريقة عمل المكرونة بالصلصة الحمراء والكريمة

MENAFN - Youm7) مذاق المكرونة مع الكريمة لذيذ ومغري. ويمكن استخدام المكرونة مع الكريمة في العديد من الوصفات المتنوعة، حيث دائمًا ما تكونالمكرونةمع الكريمة خيارًا رائعًا لتحسين طعم الأطباق وإضافة طبقة من النعومة والغنى. وفي هذه الوصفة من موقع "delish" نقدم طريقة سهلة لتحضير المكرونة بالكريمة والصلصة المجففة الشهية.



المكرونة

طريقة عمل المكرونة بالكريمة والصلصة الحمراء: المكونات:

1 1⁄2 من الماء للمكرونة

4/3 كوب كاجو خام

2 ملعقة كبيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، مقسمة

3 ملاعق صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون، مقسمة

16 أونصة من المكرونة

1 بصلة صغيرة مفرومة

4 فصوص من الثوم الناعم المفروم

5 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

1⁄4 ج طماطم مجففة

1⁄4 أوراق الريحان الطازج مفروم



كاجو

طريقة عمل:

في وعاء صغير يتم تسخين كوب من الماء على النار حتى الغليان، ويرفع عن النار ويتم إضافة نصف كوب من الكاجو ويغطى ويترك منقوع لمدة ساعة في الماء.

يتم تصفية الكاجو المنقوع ويتم التخلص من الماء ويشطف بشكل جيد، ويوضع في الخلاط ويضاف إليه نصف كوب من الماء و1/8 ملعقة صغيرة ملح، ويتم ضربه حتى يصبح ناعم، ثم ينقل إلى وعاء صغير.

يتم غلى الماء في قدر كبير، ويضاف إليه ملعقتين كبيرتين من الملح، ويضاف المكرونة حوالى من 2 إلى 3 دقائق ثم يتم تصفية المكرونة وتترك جانباً.

يتم خلط 1 ملعقة كبيرة من الزيت، و 8/1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر، و1/8 ملعقة صغيرة من الملح، وربع كوب المتبقى من الكاجو، على نار هادئة، حتى تظهر الرائحة، ويتم نقلها إلى وعاء صغير.

في نفس المقلاة نسخن 2 ملاعق كبيرة من الزيت المتبقى، ويضاف البصل والثوم ونصف ملعقة صغيرة من الملح، حتى تمام النضج، ويتم إضافة معجون الطماطم المجففة، وربع ملعقة صغيرة من الفلف الأحمر المتبقى.

يتم خفق 4/3 كوب من كريمة الكاجو المصنوعة مسبقاً، على النار ويتم إضافة المكرونة، ويقدم ساخن.

البصل