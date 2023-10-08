4 طرق رائعة لتقوية الروابط العائلية.. منها التشجيع على اللعب

MENAFN - Youm7) وسط إيقاع الحياة الملىء بالكثير من التفاصيل والتحديات والعمل، بالإضافة إلى كم كبير من الانشغال، قد يبدو تكوين أسرة قوية وسعيدة حلما مستحيلا، لكن هذا أمر قابل للتحقيق، خاصة مع مشاركة قطبي العائلة الأب والأم في تحقيق ذلك، حتى لو كانا يعانيان من ضيق الوقت، لكن هناك طرقا وخطوات بسيطة تجعل الرابط العائلي أقوى، لأن هذا الأمر يساعد الطفل على تطوير حياته الاجتماعية وتزيده ثقة بالنفس، نستعرضها من موقع "houseofwellness" كما يلي.

الترابط العائلي اعتني برفاهيتك

لكي ينشأ طفل سوي يتمتع بحياة عائلية وأسرية مستقرة وداعمة له، يجب على الآباء توفير وقتاً لرفاهيتهم وترفيههم، وهذا ما يجعلهم يستطيعون مواصلة متابعة أطفالهم بشكل جيد، بجانب العناية بصحتهم وبحالتهم النفسية وأخذ وقت كاف لهم لترتيب حياتهم بشكل جيد.

شجع مواعيد اللعب

يجب على الآباء الأهتمام بمواعيد اللعب بل وتشجيعها أيضاً، فالحياة ليست دراسة وعمل فقط، بل يجب الاهتمام بالترفيه، ولا بأس من أن يشارك الآباء أبناءهم اللعب بأنفسهم.

اللعب ضع حدودا

لا تجعل توقعاتك لطفلك كبيرة للغاية، يحتاج الأطفال إلى التنظيم والتوجيه من الوالدين ليشعروا أنهم على أساس أكيد ومنظم، ويتخذون على أساسه قرارات جيدة، على أن يعلم الآباء بأنك لست هنا لتكون أفضل صديق لطفلك، هذه ليست وظيفتك، أنت موجود لضمان الرقابة الأبوية وإظهار الحب والرعاية والمرح والتوجيه، وذلك عن طريق تنبيه الطفل بالكلمات التي لا يجب أن يتفوه بها، طريقة جلوسه وضحكه، وأن يكون ملتزما نحو واجباته تجاه مدرسته وعائلته.

العائلة التحدث مع المراهقين بشكل غير رسمي

إذا كان لديك ابن مراهق اجعل بينك وبينه نوع من المرونة في التعامل، فلا تتحدث معه بطريقة رسمية، اجعله يتحدث معك بالشكل الذي يشعر فيه إنك صديقه، وفي نفس الوقت ركز على أن تكون هذه الطريقة بينك وبينه فقط وليس أمام الآخرين حتى لا يتحدثوا عنه بشكل سلبي.