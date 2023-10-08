4 علامات مميزة تعرف بها استايل امرأة برج الميزان من أول نظرة

MENAFN - Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح جميلة وجذابة طوال الوقت، وتلفت الأنظار حولها لتبدو وكأنها ملكة متوجة، سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة لجسدها أو اللون المميز أو تسريحة الشعر الجذابة أو المكياج الذى يمنحها جمال على جمال أو الملحقات التي تختارها بعناية لتمنحها طلة عصرية.

ومولودة برج الميزان من الأبراج الهوائية، وتُعرف بعدم حسمها للأمور، ولكن لديها بعض الخيارات المميزة التي تبحث من بينها لتأخذ شكلا نهائيا لإطلالة مثالية، وتوجد أشياء تتميز بها أنثى الميزان في الأزياء ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "outfittrends".





كيف تختار أنثى برج الميزان ملابسها؟ تحب الأسلوب الكلاسيكى:

فتاة برج الميزان تستلهم ملابسها من الكلاسيكيات القديمة، مثل أودرى هيبورن، ومارلين مونرو، ولهذا فإن دولاب فتاة الميزان يتضمن الملابس الطويلة، وتعشق الملابس ذات القطع المستقيمة والتفاصيل البسيطة الرقيقة.



ازياء

تفضل الملابس التي تلائم النهار والليل:

فتاة برج الميزان تحب الأشياء المدروسة والجيدة، وتعشق الملابس التي ترتديها في الأوقات الصباحية ويمكن القيام عليها بعض التغيير البسيط لتصبح صالحة للأوقات المسائية بكل سهولة، مما يجعلها راضية وسعيدة.



ملابس

تحب الألوان نابضة:

صاحبة برج الميزان تعشق الألوان التي تنبض بالحياة واللطف، ولهذا تكون حريصة عند اختيار القماش الذى ترتديه، فهى تفضل الملابس من الحرير الناعم أو القماش المخملى، وتعشق الجلد المصبوغ والذى يكون من ضمن الأشياء التي تُفضل أن تشتريها في أول فرصة.



طلة غير رسمية

اختيارات الألوان الخاصة بها:

مولودة برج الميزان تتميز بالهدوء الشديد ولديها جاذبية عالية، ويظهر ذلك عند اختيار الألوان التي ترتديها لتشعر بالراحة، ولهذا نفضل ارتداء الملابس المحايدة والتي تكون قادرة على تعديل في مزاجها العام.

اللون الوردى:

من المعروف أن لكل برج ألوانه الخاصة التي يفضلها عن غيره، وفتاة برج الميزان تكون عاشقة للون الوردى إلى أبعد حد، واللون المفضل لبرج الميزان هو اللون الوردى الحالم، سواء كان ورديا فاتحا أو مرجانيا أو اللون الفوشيا، فهى تحب كل درجات اللون، مما يجعلها تشعر بالسعادة الطاغية.

طلة رقيقة



