4 علامات مميزة تعرف بها استايل امرأة برج الميزان من أول نظرة

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- Youm7) كل فتاة تريد أن تصبح جميلة وجذابة طوال الوقت، وتلفت الأنظار حولها لتبدو وكأنها ملكة متوجة، سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة لجسدها أو اللون المميز أو تسريحة الشعر الجذابة أو المكياج الذى يمنحها جمال على جمال أو الملحقات التي تختارها بعناية لتمنحها طلة عصرية.
ومولودة برج الميزان من الأبراج الهوائية، وتُعرف بعدم حسمها للأمور، ولكن لديها بعض الخيارات المميزة التي تبحث من بينها لتأخذ شكلا نهائيا لإطلالة مثالية، وتوجد أشياء تتميز بها أنثى الميزان في الأزياء ، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "outfittrends".
كيف تختار أنثى برج الميزان ملابسها؟ تحب الأسلوب الكلاسيكى:
فتاة برج الميزان تستلهم ملابسها من الكلاسيكيات القديمة، مثل أودرى هيبورن، ومارلين مونرو، ولهذا فإن دولاب فتاة الميزان يتضمن الملابس الطويلة، وتعشق الملابس ذات القطع المستقيمة والتفاصيل البسيطة الرقيقة.
ازياء
تفضل الملابس التي تلائم النهار والليل:
فتاة برج الميزان تحب الأشياء المدروسة والجيدة، وتعشق الملابس التي ترتديها في الأوقات الصباحية ويمكن القيام عليها بعض التغيير البسيط لتصبح صالحة للأوقات المسائية بكل سهولة، مما يجعلها راضية وسعيدة.
ملابس
تحب الألوان نابضة:
صاحبة برج الميزان تعشق الألوان التي تنبض بالحياة واللطف، ولهذا تكون حريصة عند اختيار القماش الذى ترتديه، فهى تفضل الملابس من الحرير الناعم أو القماش المخملى، وتعشق الجلد المصبوغ والذى يكون من ضمن الأشياء التي تُفضل أن تشتريها في أول فرصة.
طلة غير رسمية
اختيارات الألوان الخاصة بها:
مولودة برج الميزان تتميز بالهدوء الشديد ولديها جاذبية عالية، ويظهر ذلك عند اختيار الألوان التي ترتديها لتشعر بالراحة، ولهذا نفضل ارتداء الملابس المحايدة والتي تكون قادرة على تعديل في مزاجها العام.
اللون الوردى:
من المعروف أن لكل برج ألوانه الخاصة التي يفضلها عن غيره، وفتاة برج الميزان تكون عاشقة للون الوردى إلى أبعد حد، واللون المفضل لبرج الميزان هو اللون الوردى الحالم، سواء كان ورديا فاتحا أو مرجانيا أو اللون الفوشيا، فهى تحب كل درجات اللون، مما يجعلها تشعر بالسعادة الطاغية.
طلة رقيقة
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