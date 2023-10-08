ميجان ماركل تستعد لكتابة مذكراتها على خطى الأمير هارى.. هل تعترف بأخطائها؟

(MENAFN
- Youm7) أشار تقرير جديد إلى تخطيط دوقة ساسكس ميجان ماركل للسير على خطى زوجها الأمير هارى وكتابة مذكراتها الخاصة، وفى هذا السياق، نصحت خبيرة ملكية، دوقة ساسكس باستخدام مذكراتها "للاعتذار" للجمهور عن "أخطائها المؤسفة".
ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس" فى المملكة المتحدة عن المعلقة الملكية باتريشيا ديميتريو، قولها إن "ميجان يمكن أن تستخدم المذكرات المحتملة كوسيلة للشرح والاعتراف بأنها ارتكبت بعض الأشياء الخاطئة".
وقالت باتريشيا لمجلة US Weekly، و Daily Express: "إذا أرادت ميجان تأليف كتاب، فقد يكون ذلك أمرًا جيدًا إذا أرادت "الاعتذار" والقول "لقد ارتكبت بعض الأخطاء.. لقد فعلت بعض الأشياء الخاطئة.. كما تعلمون، وانتقلت إلى بريطانيا العظمى، ولم أفهم الأمور".
وقالت الخبيرة الملكية أيضًا: "نعلم أن ميجان يمكنها بالتأكيد أن تفعل شيئًا يستحق القراءة إذا كانت صادقة حقًا فى تأليف كتاب يتناول حوادثها المؤسفة".
وفى وقت سابق، كان الخبير الملكى توم باور، قد ادعى أنه وفقًا لمعلوماته، تستعد دوقة ساسكس لكتابة مذكراتها، وستكون "مصدرًا ضخمًا للأموال".
فيما سبق وأعرب المشجعون الملكيون عن آرائهم بشأن الشائعات التى تفيد بأن ميجان ماركل قد تترشح لتحل محل عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا الراحل ديان فينشتاين، الذى وافته المنية.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلى إكسبريس"، قال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين المقرب من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذى سيختار بديل فينشتاين، لصحيفة "ميل أون صنداى": "من المؤكد أن ميجان تتمتع بفرصة بعيدة المنال، ولكن فى ظل الجنون الذى تعيشه السياسة الأمريكية هذه الأيام، الأمر ليس استحالة.. لقد حدثت أشياء أكثر جنونًا".
وحسب التقرير فإنه تم الإبلاغ سابقًا عن أن دوقة ساسكس كانت تحصل على إرشادات من جافين نيوسوم، الآن، وردًا على نية ميجان، علق أحد المعجبين بالملكية على تقرير ديلى إكسبريس: "ميجان تحب العمل فى السياسة فهو مثالى لها"، وقال آخر: "لا يمكنها ذلك أبداً".
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