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ميجان ماركل تستعد لكتابة مذكراتها على خطى الأمير هارى.. هل تعترف بأخطائها؟

10/8/2023 4:24:30 AM
(MENAFN- Youm7) أشار تقرير جديد إلى تخطيط دوقة ساسكس ميجان ماركل للسير على خطى زوجها الأمير هارى وكتابة مذكراتها الخاصة، وفى هذا السياق، نصحت خبيرة ملكية، دوقة ساسكس باستخدام مذكراتها "للاعتذار" للجمهور عن "أخطائها المؤسفة".

ونقلت صحيفة "ديلى إكسبريس" فى المملكة المتحدة عن المعلقة الملكية باتريشيا ديميتريو، قولها إن "ميجان يمكن أن تستخدم المذكرات المحتملة كوسيلة للشرح والاعتراف بأنها ارتكبت بعض الأشياء الخاطئة".

وقالت باتريشيا لمجلة US Weekly، و Daily Express: "إذا أرادت ميجان تأليف كتاب، فقد يكون ذلك أمرًا جيدًا إذا أرادت "الاعتذار" والقول "لقد ارتكبت بعض الأخطاء.. لقد فعلت بعض الأشياء الخاطئة.. كما تعلمون، وانتقلت إلى بريطانيا العظمى، ولم أفهم الأمور".



وقالت الخبيرة الملكية أيضًا: "نعلم أن ميجان يمكنها بالتأكيد أن تفعل شيئًا يستحق القراءة إذا كانت صادقة حقًا فى تأليف كتاب يتناول حوادثها المؤسفة".

وفى وقت سابق، كان الخبير الملكى توم باور، قد ادعى أنه وفقًا لمعلوماته، تستعد دوقة ساسكس لكتابة مذكراتها، وستكون "مصدرًا ضخمًا للأموال".

فيما سبق وأعرب المشجعون الملكيون عن آرائهم بشأن الشائعات التى تفيد بأن ميجان ماركل قد تترشح لتحل محل عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا الراحل ديان فينشتاين، الذى وافته المنية.



ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "ديلى إكسبريس"، قال أحد المانحين الديمقراطيين الرئيسيين المقرب من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذى سيختار بديل فينشتاين، لصحيفة "ميل أون صنداى": "من المؤكد أن ميجان تتمتع بفرصة بعيدة المنال، ولكن فى ظل الجنون الذى تعيشه السياسة الأمريكية هذه الأيام، الأمر ليس استحالة.. لقد حدثت أشياء أكثر جنونًا".

وحسب التقرير فإنه تم الإبلاغ سابقًا عن أن دوقة ساسكس كانت تحصل على إرشادات من جافين نيوسوم، الآن، وردًا على نية ميجان، علق أحد المعجبين بالملكية على تقرير ديلى إكسبريس: "ميجان تحب العمل فى السياسة فهو مثالى لها"، وقال آخر: "لا يمكنها ذلك أبداً".




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