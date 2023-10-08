تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% في أول 10دقائق من التداول

(MENAFN
- Youm7) استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد،
بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 19511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 23355 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 8156 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3721 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5503 نقطة.
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