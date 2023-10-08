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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% في أول 10دقائق من التداول

10/8/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد،
بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 19511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 23355 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 8156 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3721 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5503 نقطة.







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