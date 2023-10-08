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الضرائب: ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التى تتبناها القيادة السياسية

10/8/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث إن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية مشيرا إلي الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة .



وأشار الدكتور فايز الضباعني أنه لا استثناءات في التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و أبدى استعداد مصلحة الضرائب المصرية علي بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد الضريبي علي التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلي أن المراكز الضريبية تعمل علي قدم و ساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي و مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب المصرية لديها
فاحصين أكفاء مدربين علي أعلي مستوي للقيام بأعمال الفحص المميكن
.



وأفاد الدكتور فايز الضباعني بأن منظومة التحفيز تهدف إلي تشجيع المواطن علي طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه .



وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الأجور والمرتبات (البيرول) من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية وأن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه وأنها وضعت لحوكمة المرتبات ،وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.



وأشار الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي حرص وزارة المالية علي توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات ،والواردات لحظيا أيضا الأمر الذي يساعد علي مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي و تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وأن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين علي حلها بشكل فوري.



وأكد الدكتور السيد صقر على أن مصلحة الضرائب تعمل علي تسهيل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لغير المقيمين وأنها لا تتوان في بذل كل الجهد المطلوب لذلك .



وأشارت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية.



وفي سياق متصل
أعرب حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية عن شكره لوزارة المالية، ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي .



وقال حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية إن مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة ومصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية .



وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية لجنة الجمارك و الضرائب، والتي تم فيها تناول "كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الناتجة عن ميكنة الإجراءات الضريبية، وتوضيح الحلول المناسبة لها، بحضور كل من الدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد
عبد الفتاح رئيس مأمورية الإستثمار، وصلاح محمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية و المهندس أندرية كمال مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية
وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك و الضرائب و حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.









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