Sunday, 08 October 2023 01:25 GMT

وزير الإسكان يتوجه لمدينة العلمين الجديدة لتفقد عدد من المشروعات

10/8/2023 4:24:27 AM
(MENAFN- Youm7) توجه منذ قليل
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمدينة العلمين الجديدة،
وذلك لتفقد عدد من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، ومنطقة الداون تاون، والحى اللاتينى، وغيرها.



كان وفدٌ من سفراء أمريكا اللاتينية ضم سفراء دول (الأورجواي وكوبا وبنما وجواتيمالا وفنزويلا وبوليفيا وإكوادور وتشيلي)، قد قاموا بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد أهم معالمها، يرافقهم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والسفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأمريكية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.



وبدأت الزيارة باستقبال وفد سفراء أمريكا اللاتينية، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تم عرض فيديو يوضح عدداً من المشروعات الجارية بمحافظة مطروح ومدينة العلمين الجديدة، وقد طرح الوفد عدة أسئلة عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة الاقتصادية بها، ومكوناتها.



ثم قام سفراء أمريكا اللاتينية بجولة تفقدية بالمشروعات الجارية وأهم معالم مدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج وشملت الزيارة الممشى السياحي ثم جامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.




وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالجهود المبذولة وسرعة الإنجازات على أرض الواقع، وقدموا الشكر للجميع على حسن الاستقبال والضيافة.



جدير بالذكر أن منطقة الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجاً بمراحل التشطيب، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية.



كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الشائع عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط.











MENAFN08102023000132011024ID1107207592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث