A Shining.. الإنسان يقابل كائنا غامضا فى رواية الفائز بجائزة نوبل جون فوس

MENAFN - Youm7) في رواية الكاتب النرويجى جون فوس أو "يون فوسه" الحائز على جائزة نوبل مؤخرا تبدأ الأحداث من نقطة الصفر وهى نقطة روائية معتادة يتم من خلالها التمهيد لما سيجرى فى الأحداث التالية وكلما كان الحدث التمهيدى عاديا جدا كانت الأحداث التالية أكثر إثارة، هذا هو القانون الذى يتبعه جون فوس أو "يون فوسه" إذ تبدأ الأحداث من رجل يطارده الملل فينزل ليقود سيارته دون أن يعرف إلى أين يتجه يتناوب بين الانعطاف يمينًا ويسارًا، وفي النهاية يجد نفسه عالقًا في نهاية طريق الغابة. سرعان ما يحل الظلام ويبدأ تساقط الثلوج ولكن بدلاً من البحث عن المساعدة، يغامر بحماقة بالدخول إلى الغابة المظلمة.

يضيع الرجل، وبينما يشعر بالبرد والتعب، يواجه كائنًا متوهجًا وسط الغموض فيما يشبه الحلم "الساطع".

ويصف يون فوسه الحدث التمهيدى فيقول:"نزلت لأقود السيارة وكان من الجيد أن تتحرك. لم أكن أعرف إلى أين أذهب، كنت أقود السيارة فحسب. لقد استولى عليّ الملل، في العادة لم أكن أشعر بالملل أبدًا، لكنني الآن وقعت فريسة له. لم أستطع التفكير في أي شيء أردت القيام به. لذلك فعلت شيئًا ما. ركبت سيارتي وقدتها، وعندما وصلت إلى مكان ما، كان بإمكاني الاستدارة يمينًا أو يسارًا، استدرت يمينًا، وفي المكان التالي كان بإمكاني الاستدارة يمينًا أو يسارًا، استدرت يسارًا، وهكذا ظللت أقود وفي نهاية المطاف كنت قد قدت السيارة لمسافة طويلة على طريق الغابة حيث أصبحت الأخاديد عميقة تدريجيًا لدرجة أنني شعرت وكأن السيارة كانت عالقة لقد واصلت القيادة حتى توقفت السيارة تمامًا، حاولت الرجوع إلى الخلف لكنني لم أستطع، فأوقفت السيارة، أطفأت المحرك".

لكن الجو بارد ومظلم ولا يعرف الرجل إلى أي طريق يتجه، أو ما إذا كان سيتمكن من الوصول إلى شخص آخر سيرًا على الأقدام، في النهاية، ينطلق في الظلام الذي لا قمر فيه، وبعد فترة يأتي نحوه شكل مضيء، تتوسع معالمه بينما يتصارع الراوي مع ما يراه: "بياض ناصع، الخطوط العريضة لشخص ما، إنسان داخل بياض ناصع، نعم ربما هو هكذا"، وهنا لا يصف يون فوسه الكائن الغامض على نحو واضح إذ يبدو وكأنه أراد أن يظل غامضا حتى في كينونته.

وبينما يظل الشكل المضيء باقيًا ويظل الراوي تائهًا في الغابة، يلتقي الرجل "بطل الرواية" بوالديه المسنين، اللذين يتبين أنهما ضائعان مثله تمامًا، ويتجادلان فيما بينهما حول ما يفعلانه هناك.

وهنا ينجح يون فوسه في إيجاد توزان للأحداث حيث يظل الراوي راسخًا في المنطق حتى عندما تتكشف الأحداث مثل الحلم وكأنه يريد أن يقول :"ربما هناك شيئًا تم تجربتها فقط، لكنها لا تحدث بالفعل. ولكن هل من الممكن تجربة شيء ما فقط وعدم حدوثه".

يذكر أن يون فوسه كاتب روائى ومسرحى نرويجى بلغ قمة مجده بالحصول مؤخرا على جائزة نوبل للآداب في نسختها الأخيرة واضعا اسمه ضمن أبرز الكتاب النرويجيين في التاريخ.

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