فى مثل هذا اليوم يفوز ألكسندر سولجينتسى بنوبل.. كيف كانت حياته؟

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم من عام 1970، حصل أحد أشهر الكتاب المعاصرين فى روسيا على بجائزة نوبل في الأدب، وهو ألكسندر سولجينتسي، كتكريم له على مؤلفاته التى وصف من خلالها أهوال مراكز العمل القسري السوفيتية، المعروفة بالجولاغ، أثناء فترة حكم جوزيف ستالين..

الذى ولد فى 11 ديسمبر 1918، وتوفي في 3 أغسطس 2008، والذى لفتت كتاباته النظر إلى "الجولاج"، وهى معسكرات الاتحاد السوفيتي للعمل القسري - خاصةً في روايتيه أرخبيل جولاج ويوم في حياة إيفان دينيسوفيتش - وهما اثنتين من أشهر أعماله.

أثناء الحرب العالمية الثانية، خدم سولجينيتسين قائدا لبطارية الصواريخ في الجيش الأحمر، وقد شارك في عمل رئيسي على الجبهة الأمامية، نشرت سلسلة من كتاباته في وقت متأخر من حياته، بما في ذلك الرواية غير المكتملة في وقت مبكر (حب الثورة)، والتى يروي فيها تجربته في زمن الحرب وشكوكه المتزايدة حول الأسس الأخلاقية للنظام السوفيتي.

حصل عام 1970 على جائزة نوبل للآداب، وأشار في خطاب قبوله الجائزة إلى أنه كتب أنه "خلال جميع السنوات حتى عام 1961، ليس فقط كنت مقتنعا أنني لا يجب أن أرى سطرا واحدا مما أكتب في حياتي، ولكن أيضا، وألاّ أتجرأ أن أسمح لأي من معارفي أن يطلع على شيء مما كتبت خشية أن يصبح ما أكتب معروفا للجميع".

في مطلع عام 1974 سحبت السلطات السوفيتية الجنسية منه ونفي من بلاده ليقيم أولا في سويسرا، ثم في الولايات المتحدة، حيث عاش في عزلة اختيارية أكمل خلالها عملين آخرين، منتقداً ما كان يراه انحداراً أخلاقياً للغرب، وتحول إلى ناقد دائم للنظام السوفييتي، ولروسيا ما بعد الشيوعية لاحقا.

عاد سولجينتسين إلى بلاده عام 1994 وكانت عودته مليئة بالدراما، حيث طاف في أنحاء روسيا، ومنحه الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين جائزة الدولة للغة روسية بعد ذلك بعدة أعوام، إلا أنه بعدها بدأ يختفي عن الأضواء شيئا فشيئا، وتناولت كتاباته الأخيرة التاريخ والهوية الروسية.

توفى بسكتة قلبية بالقرب من موسكو في 3 أغسطس 2008، وكان عمره 89 عاماً، ودفن في 6 أغسطس في مكان اختاره في مقبرة دير دنسكوي في موسكو.