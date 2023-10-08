الألغاز التاريخية.. هل قيصر ابن كليوباترا ويوليوس قيصر؟

MENAFN - Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخية لم يتم حلها حتى الآن، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان أثر المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثرى، وإن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، وحول تلك الألغاز يلقى موقع Live Science الضوء على قيصرون ؟

وفي عام 47 قبل الميلاد، أنجبت كليوباترا السابعة ابنًا أسمته قيصريون، وزعمت أنه ابن يوليوس قيصر، عينت كليوباترا قيصرون حاكمًا مشاركًا لمصر في عام 44 قبل الميلاد، ويصور الفن الباقى الأم والابن كحكام مشاركين.

ومع ذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كان الطفل هو حقًا ابن قيصر، حيث إنه والده لم يعترف بقيصر أبدًا على أنه طفله، حتى أن أحد أصدقاء قيصر، جايوس أوبيوس، كتب كتيبًا ينكر فيه أن قيصرون هو ابن قيصر، وماتت كليوباترا السابعة منتحرة بعد أن هُزمت هي ومارك أنطونيو على يد أوكتافيان في عام 30 قبل الميلاد، وقتل قيصرون بعد ذلك بوقت قصير.

ويظل الأمر محل لغز، بسبب عدم وجود بقايا ليوليوس قيصر أو قيصرون على قيد الحياة، فمن غير المرجح أن يتمكن العلماء من تحديد ما إذا كان قيصر هو والد قيصريون حقًا.

وبطليموس قيصر أو بطليموس الخامس عشر المعروف بقيصرون، هو آخر ملوك الفراعنة البطالمة، فجده الأكبر بطليموس الأول أحد قادة الإسكندر الأكبر وأمه هى كليوباترا ملكة مصر الشهيرة ووالده يوليوس قيصر إمبراطور روما وأحد أعظم القادة العسكريين والحكام فى التاريخ.

وفى مثل هذا اليوم من عام 47 ق.م، قامت ملكة مصر كليوباترا السابعة بتنصب ابنها شريكا لها فى الملك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.

وبحسب كتاب "شخصيات لا ينساها التاريخ: كليوباترا ملكة مصر الحسناء التى خضع أمامها حكام" للكاتب أيمن أبو الروس، فإن الملكة كليوباترا وضعت مولودها الأول من قيصر وأطلقت عليه بطليموس قيصر أو بطليموس سيزار، لكن المصريين منحوه اسما مدللا مستعارا، وهو سيزاريون أو "قيصرون" ومعناه سيزار أو قيصر الصغير، واعتبر قيصرون بذلك الوريث الذكر الوحيد ليوليوس قيصر، لذا فإنه لما عرف فى روما فيما بعد عن كونه ابنا لقيصر دارت صراعات عنيفة.

ويذكر الكتاب أن المصريين اهتموا بوضع نقوش على الحوائط

لقيصرون وأمه كليوباترا، ففى معبد هاتور، وضعت نقوش للبقرة المقدسة عند المصريين القدماء وهى ترضع ولدين أحدهما قيصرون والآخر حورس، وهو ابن إيزيس وأوزويس، حيث اتخذ قيصرون مكانة حورس بينما اتخذت كليوباترا مكانة أمه إيزيس.

وبحسب عدد من المراجع التاريخية، فإن قيصرون، حكم بجانب أمه كليوباترا السابعة، حتى جاءت معركة أكتيوم البحرية، والتى كانت سببا فى انتحار أمه كليوباترا السابعة بالسم، وكان عمره آنذاك سبعة عشرة سنة 30 ق.م، واستطاع الهرب مع بعض مرافقيه إلى الهند برغم أن قيصرون لم يحكم منفردا ولكنه ظل الحاكم الشرعى لمصر، كونه الوارث الوحيد لوالده يوليوس قيصر، ولكنه عاد بعد عهد أقامه مع أخيه غير الشقيق لأبيه أغسطس قيصر إمبراطور روما ولكن أغسطس غدر به وقتله فى 23 أغسطس 30 ق م وهكذا انتهى حكم أسرة البطالمة لمصر.