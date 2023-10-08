‎القومى للترجمة يعلن أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين فى دورته الخامسة

MENAFN - Youm7) يعلن المركز القومى للترجم ،برئاسة الدكتورة كرمة سامى، أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من كشاف المترجمين، والتى خصصت للاحتفال بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة الدكتورة لطيفة الزيات.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

بسمة فوزي محمد أحمد

أيمن عباس السيد

تامر عادل عويس

جدير بالذكر أن المركز كان قد أعلن عن المسابقة احتفالا بمئوية الأديبة الراحلة وتم طرح

مقال

"الكاتب والحرية"، من كتاب "الأدب والوطن" للترجمة إلى جميع اللغات.

‎الدكتورة لطيفة الزيات من مواليد

8 أغسطس 1923أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس ، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام1996، ‎وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.

من أحدث إصدارات المركز المتوفرة بمنفذ البيع، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات في الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الصحافة فس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)، "الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية".

بالإضافة إلى ذلك: "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث في مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "أخلاق الحدلثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج"، و"التدين والحراك في مصر.