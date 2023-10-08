‎القومى للترجمة يعلن أسماء الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين فى دورته الخامسة

(MENAFN
- Youm7) يعلن المركز القومى للترجم ،
برئاسة الدكتورة كرمة سامى، أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من كشاف المترجمين، والتى خصصت للاحتفال بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة الدكتورة لطيفة الزيات.
وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:
بسمة فوزي محمد أحمد
أيمن عباس السيد
تامر عادل عويس
جدير بالذكر أن المركز كان قد أعلن عن المسابقة احتفالا بمئوية الأديبة الراحلة وتم طرح
مقال
"الكاتب والحرية"، من كتاب "الأدب والوطن" للترجمة إلى جميع اللغات.
الدكتورة لطيفة الزيات من مواليد
8 أغسطس 1923أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس ، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام1996، وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية.
من أحدث إصدارات المركز المتوفرة بمنفذ البيع، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات في الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الصحافة فس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)، "الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية".
بالإضافة إلى ذلك: "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث في مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "أخلاق الحدلثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج"، و"التدين والحراك في مصر.
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