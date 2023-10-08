7 أدباء من فلسطين وصلوا لجائزة البوكر العربية.. بينهم اثنين فازوا بها

MENAFN - Youm7) دائما ما يستطيع الأدب الفلسطيني بقضاياه الإنسانية أن يتصدر قوائم الجوائز العربية والأدبية، والتى من أشهرها جائزة البوكر العالمية للرواية العربية ، والتى شهدت على مدار تاريخها وصلوا العديد من الأدباء الفلسطينيين إلى القوائم الطويلة والقصيرة، بل وحتى الفوز بها مرتين.

ربعى المدهون

ربعي المدهون كاتب فلسطيني ولد في مدينة المجدل عسقلان، في جنوب فلسطين عام 1945. هاجرت عائلته خلال النكبة عام 1948 إلى خان يونس في قطاع عزة. تلقّى تعليمه الجامعي في كل من القاهرة والإسكندرية ولكن أُبعد من مصر سنة 1970 قبل التخرج بسبب نشاطه السياسي.

ربعى المدهون

عمل ربعى المدهون محررا أو كاتبا في صحف ومجلات، من مؤلّفاته رواية "السيدة من تل أبيب" عام 2009، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2010، وفازت فى نسختها الإنجليزية بجائزة بان البريطانية للكتب المترجمة. كما فازت روايته الثانية، "مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة" الصادرة عام 2015 بجائزة البوكر للرواية العربية للعام 2016.

إبراهيم نصر الله

إبراهيم نصر الله من مواليد عمان عام 1954 من أبوين فلسطينيين اقتُلعا من أرضهما عام 1948، عاش طفولته وشبابه في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين في عمّان٬ الأردن. بدأ حياته العملية معلما في المملكة العربية السعودية، عاد إلى عمّان وعمل في الصحافة، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وتفرغ للكتابة عام 2006.

إبراهيم نصر الله

نشر حتى العديد من الدواوين الشعرية، وكذلك فى رواية من ضمنها مشروعه الروائي الملهاة الفلسطينية المكون من سبع روايات تغطي 250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث. ترجمت له أربع روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية، من بينها روايته "زمن الخيول البيضاء" المرشحة في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2009، و"قناديل ملك الجليل" المرشحة في القائمة الطويلة للجائزة عام 2013، ووصلت "زمن الخيول البيضاء" إلى القائمة القصيرة لجائزة ميدل ايست مونيتور في لندن، لأفضل رواية عن فلسطين عام 2014. كما ترجمت له ثلاث كتب إلى الإيطالية ورواية إلى الدنماركية وأخرى للتركية.

وإبراهيم نصرالله إلى جانب ذلك، رسام ومصور، وأقام أربعة معارض فردية في التصوير. نال ه 8 جوائز، من بينها جائزة سلطان العويس المرموقة للشعر العربي عام 1997؛ واختيرت روايته "براري الحُمّ" من قبل صحيفة الغارديان البريطانية كواحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. عام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع التي تمنح لأول مرة تقديرا لأعماله الأدبية. فازت روايته "أرواح كليمنجارو" (2015) بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2016، وفاز بجائزة البوكر العربية عن رواية "حرب الكلب الثانية" فى عام 2018.

الروائية سحر خليفة

سحر خليفة واحدة من أشهر الروائيات فى فلسطين. ولدت في نابلس عام 1941. أكملت دراستها في فلسطين وحصلت على منحة دراسية من الولايات المتّحدة وأثناء إقامتها هناك حصلت على درجة الماجستير من جامعة نورث كارولينا إضافةً إلى دكتوراة في الدراسات النسوية والأدب الأمريكي من جامعة أيوا الأمريكية.

سحر خليفة

أصدرت سحر خليفة تسع روايات تركّز كلها على وضع الفلسطيبيين تحت الاحتلال. تُرجم العديد من أعمالها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. فازت بعدّة جوائز عربية وعالمية أهمّها جائزة "ألبرتو مرافيا" الإيطالية، جائزة "سيرفانتس" الأسبانية وجائزة "نجيب محفوظ" المصرية. تتفرّغ سحر خليفة حالياً إلى الكتابة، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية فى عام 2010 عن رواية "أصل وفصل".

الروائى الفلسطينى حسين ياسين

حسين ياسين كاتب فلسطيني من مواليد قرية عرابة البطوف، شمال فلسطين، عام 1943. حصل عام 1973 و1976 على شهادتين في الاقتصاد وتدقيق الحسابات من جامعة لنينغراد وجامعة حيفا.

الروائى الفلسطينى حسين ياسين

عمل حسين ياسين في المحاسبة وفي شركة تأمين في رام الله وفي مركز أبحاث فلسطيني، وتقاعد عام 2010. صدرت له ثلاث روايات: "مصابيح الدجى" (2006) و"ضحى" (2012) و"علي: قصة رجل مستقيم" (2017)، ووصل إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية عام

2018 عن رواية "علي: قصة رجل مستقيم".

عاطف أبو سيف

عاطف أبو سيف كاتب فلسطيني ولد في مخيم جباليا، غزة، عام 1973 لعائلة هاجرت من مدينة يافا. حصل على بكالوريوس من جامعة بيرزيت وماجستير من جامعة برادفورد في بريطانيا ودكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية من جامعة فلورنسا في إيطاليا. ويشغل حاليا منصب وزير الثقافة الفلسطينى.

عاطف أبو سيف

صدر للكاتب الفلسطينى عاطف أبو سيف، ست روايات: "ظلال الذاكرة" (1997)، "حكاية ليلة سامر" (1999)، "كرة الثلج" (2000)، "حصرم الجنة" (2003)، "حياة معلقة" (2014) التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في العام 2015 و"الحاجة كريستينا" التى وصلت إلى القائمة الطويلة عام 2018.

كما صدر له مجموعتان قصصيتان وثلاث مسرحيات ومجموعة من الكتب البحثية في العلوم السياسية. صدرت يومياته خلال العدوان الأخير على غزة 2014 التي كتبها مباشرة باللغة الإنجليزية عن دار نشر كوما في بريطانية بتقديم من الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي.

وليد الشرفا

وليد الشرفا كاتب فلسطيني من مواليد نابلس، فلسطين، عام 1973. أستاذ الإعلام والدراسات الثقافية في جامعة بير زيت، فلسطين. حاصل على دكتوراه عن الأطروحة حول الخطاب عند إدوارد سعيد.

وليد الشرفا

أصدر وليد الشرفا مسرحيته الأولى بعنوان "محكمة الشعب" في المرحلة الثانوية عام 1991. أصدر روايته "القادم من القيامة" عام 2013 وروايته الثانية "وارث الشواهد" في 2017. والتى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر لعام 2018، وتتركز اهتماماته على ثقافة الصورة والاستشراق.

محمود شقير

محمود شقير كاتب فلسطيني من مواليد جبل المكبّر، القدس، 1941. يكتب القصة والرواية للكبار وللفتيات والفتيان. أصدر خمسة وأربعين كتابا، وكتب ستة مسلسلات تلفزيونية طويلة، وأربع مسرحيات. تُرجم العديد من قصصه إلى اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، المنغولية، والتشيكية.

محمود شقير

شغل محمود شقير مواقع قيادية في رابطة الكتاب الأردنيين وفي الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين. حائز على جائزة محمود درويش للحرية والإبداع 2011. تنقل بين بيروت وعمّان وبراغ، ويقيم حاليا في مدينة القدس، ووصلت روايته "مديح لنساء العائلة" إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر لعام 2016.