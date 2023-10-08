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للمشاهير.. طريقة إزالة نتائج بحث جوجل الخاصة بك خطوة بخطوة

10/8/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما يكون بحث جوج هو المكان الأول الذي يبحث فيه المستخدمين عن معلومات حول أشخاص أو أي شيء أخر، وعادة ما يبحث بعض المشاهير عن أسماءهم على بحث جوجل لمعرفة نتائج البحث ذات الصلة، مثل الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والصور والمقالات عنهم وعن عملهك، من بين أمور كثيرة.



هذه المعلومات مسؤولة بشكل أساسي عن صنع سمعة الشخص الاجتماعية، ومع ذلك قد تكون هناك أوقات لا تعكس فيها نتائج جوجل السمعة التي يبنيها الشخص خارج الإنترنت، أو قد تكون بياناتك الشخصية متاحة للجميع.



وفي هذا الإطار، تسمح جوجل للمستخدم بإزالة هذا المحتوى، الذي قد يكون غير دقيق أو ضارًا، من نتائج البحث، حيث
يمكن أن تساعدك "النتائج المتعلقة بالمستخدم" في العثور على معلومات الاتصال الشخصية وإزالتها، مثل عنوان منزلك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني الذي يظهر في نتائج البحث.





كيفية العثور على معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بك في نتائج بحث Google


انتقل إلى صفحة "النتائج المتعلقة بك".



قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق Google.



افتح القائمة بالنقر على الصورة الرمزية لحساب جوجل الخاص بك وحدد "نتائج عنك".



على ويب الهاتف المحمول أو سطح المكتب، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل الخاصة بهم، والنقر فوق الصورة الرمزية لحساب جوجل



حدد إدارة حساب جوجل الخاص بك > البيانات والخصوصية.



في "إعدادات السجل"، حدد نشاطي > نشاط آخر.



قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "النتائج المتعلقة بك"، ثم حدد "إدارة النتائج المتعلقة بك".



حدد البدء أو الإعدادات.



أدخل اسمك ومعلومات الاتصال التي تريد العثور عليها في نتائج البحث.



ستستخدم جوجل هذه المعلومات للتحقق من نتائج البحث التي تعرض هذه المعلومات.




قم بتمكين الإشعار لتلقي التحديث إذا كانت النتائج مطابقة لمعلوماتك.



قم بمراجعة النتائج


إذا كانت لديك إشعارات قيد التشغيل، فستتلقى إشعارًا في غضون ساعات قليلة لإعلامك بما إذا كانت أي نتائج بحث تتطابق مع اسمك ومعلومات الاتصال الشخصية الخاصة بك. يمكنك أيضًا التحقق مباشرةً من صفحة "النتائج عنك".



لعرض نتائجك، من صفحة "نتائج عنك"، انتقل إلى علامة التبويب "النتائج قيد المراجعة".




عند تحديد نتيجة، يمكنك معرفة المزيد عنها، مثل موقع الويب الذي تنتمي إليه، أو معلومات الاتصال التي تحتوي عليها.



طلب إزالة النتائج


إذا رأيت نتيجة شخصية وتريد الحفاظ على خصوصيتها، فيمكنك طلب إزالتها من نتائج البحث.



لإزالة أكثر من نتيجة واحدة، حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار كل نتيجة > طلب الإزالة.



لإزالة نتيجة واحدة، حدد النتيجة المراد توسيعها > طلب الإزالة.



إذا كنت لا تريد بدء طلب إزالة، يمكنك أيضًا اختيار "وضع علامة كمراجعة".



تجدر الإشارة إلى أن جوجل تعتبر بعض النتائج ذات قيمة للجمهور.




يمكن أن تشمل هذه المواقع مواقع حكومية أو تعليمية، أو صحف على الإنترنت، أو مواقع ويب خاصة بالأعمال.




إذا كانت النتيجة من موقع مثل هذا، فلن تجد خيار "إزالة النتيجة".



لتأكيد طلب الإزالة ولتحديثات الحالة بعد مراجعة الطلب، سيتلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني.




يمكنك التحقق من حالة الطلبات في أي وقت من "النتائج المتعلقة بك" ضمن "طلبات الإزالة".



قم بإزالة النتائج عند استخدام بحث جوجل



يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن عناوين URL على بحث جوجل إذا كانت لديهم معلومات شخصية عنها.




ابحث عن اسمك في خدمة بحث جوجل



اضغط فوق المزيد (ثلاث نقاط) في النتيجة لفتح لوحة "حول هذه النتيجة".



حدد إزالة النتيجة > تظهر معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بي.



انتقل من خلال تدفق التقارير.



أرسل طلبك.



بعد إرسال طلبك، حدد لقد انتهيت.







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