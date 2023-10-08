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أداة سناب شات للذكاء اصطناعى تواجه مشكلات مع خصوصية الأطفال

10/8/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Youm7) أثارت هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة مخاوف من أن برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة Snap، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، قد يعرض خصوصية الأطفال للخطر، حيث أصدر مكتب مفوض المعلومات (ICO)، وهو هيئة مراقبة الخصوصية في البلاد، إشعارًا تنفيذيًا أوليًا ضد الشركة بشأن الفشل المحتمل في تقييم مخاطر الخصوصية بشكل صحيح التي يشكلها برنامج الدردشة الآلي المولد بتقنية الذكاء الاصطناعي "My AI".



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، قال مفوض المعلومات جون إدوارد،ز إن النتائج المؤقتة التي توصلت إليها منظمة ICO من تحقيقاتها تشير إلى فشل مثير للقلق من جانب شركة Snap في تحديد وتقييم مخاطر الخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين بشكل مناسب" قبل طرح My AI.




وأشار ICO، إلى أنه إذا فشلت شركة Snap في معالجة مخاوفها بشكل كافٍ، فقد تقوم بحظر برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بنظام ChatGPT في المملكة المتحدة.



ومع ذلك، فإن الإشعار الأولي لا يعني بالضرورة أنه سيتخذ إجراءً ضد شركة Snap أو أن الشركة قد انتهكت قوانين حماية البيانات، وستنظر في الطلبات المقدمة من Snap قبل أن تتخذ قرارًا نهائيًا.



وقال متحدث باسم Snap لرويترز: "لقد مر الذكاء الاصطناعي الخاص بي بعملية مراجعة قانونية ومراجعة خصوصية قوية قبل إتاحته للجمهور"، مضيفا "سنواصل العمل بشكل بناء مع ICO للتأكد من أنهم مرتاحون لإجراءات تقييم المخاطر لدينا."



يقول ICO أنه اعتبارًا من شهر مايو، كان لدى Snapchat
حوالى 21 مليون مستخدم نشط شهريًا في المملكة المتحدة، والعديد منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.



وأشار المنظم إلى أن My AI يمثل أول مثال لنظام ذكاء اصطناعي توليدي تتم إضافته إلى منصة الرسائل الرئيسية في البلاد، حيث ظهرت هذه الميزة لأول مرة لمشتركي Snapchat+ في فبراير، ثم قامت Snap بتمكينها لجميع مستخدمي المملكة المتحدة في أبريل.



أثار الآباء مخاوف بشأن My AI، وليس فقط بشأن اعتبارات الخصوصية، وقالت أم لطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لشبكة CNN: "لا أعتقد أنني مستعدة لمعرفة كيفية تعليم طفلتي كيفية الفصل عاطفياً بين البشر والآلات عندما يبدوان متماثلين من وجهة نظرها"، مضيفة "أعتقد فقط أن هناك خطًا واضحًا حقًا سيتجاوزه سناب شات".



أصدر ICO غرامات باهظة ضد منصات التواصل الاجتماعي في الماضي بسبب سوء التعامل مع بيانات الأطفال، وفرضت على TikTok غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام بعد أن تبين أن المنصة انتهكت قوانين حماية البيانات، بما في ذلك تعاملها مع المعلومات الشخصية للأطفال.







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