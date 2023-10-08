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الذكاء الاصطناعى يحاصر مدمنى المخدرات.. أداة جديدة لكشف المتعاطين

10/8/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Youm7) طور مجموعة من العلماء نموذج ذكاء اصطناعي جديد قادر على اكتشاف ما إذا كان شخص ما قد تعاطي المواد المخدرة مؤخرا، وهو ما من شانه أن يساعد المتخصصين الطبيين في تحديد ما إذا كان الشخص الذي يحتاج إلى رعاية طبية قد تناول المخدرات بسرعة، وذلك بحسب موقع thesun البريطانى.



وحاليا تحتاج تحليلات المخدرات إلى عينات من البول أو اللعاب أو خصلة شعر لاختبار استخدام القنب، لكن هذه النتائج المخبرية يمكن أن تستغرق بضعة أيام لتحليلها والعودة إليها، وقد دفع هذا الباحث سانج وون باي من معهد ستيفنز للتكنولوجيا وفريق من زملائه للبحث عن طريقة لتحديد ما إذا كان شخص ما يتعاطى "القنب" بسرعة.



ولأبحاثهم، نظروا إلى 33 شخصًا بالغًا استخدموا "القنب" مرتين على الأقل في الأسبوع، وطلبوا من المشاركين الإبلاغ عن استخدامهم يوميًا لمدة تصل إلى 30 يومًا بالإضافة إلى ارتداء جهاز تعقب النشاط، وقام هذا المتعقب بجمع معلومات مثل معدل ضربات القلب وعدد الخطوات وجودة النوم.



وقد قدمت أجهزة استشعار أخرى على هواتف المشاركين بيانات عن حركاتهم الدقيقة، وعلى وجه التحديد، كان هذا يعني الطريقة التي يحملون بها هواتفهم، والتي ساعدت في تحديد استقرارهم وتنسيقهم، وتم بعد ذلك تغذية البيانات التي تم جمعها من بعض هؤلاء المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان شخص ما قد استخدم "القنب".



واستخدم الباحثون بعد ذلك الذكاء الاصطناعي على بيانات المشاركين المتبقين لاختبار قدرته، وأظهرت نتائجهم أن الذكاء الاصطناعي كان دقيقًا بنسبة 85 بالمائة في اكتشاف شخص كان مرتفعًا بشكل معتدل خلال الدقائق الخمس الماضية.



ومع ذلك، لا يزال بعض الخبراء متشككين في النتائج ويعتقدون أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث، ويتفق كل من جوزيف وو من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ومارك تشاندي من جامعة ويسترن في كندا، على ضرورة اختبار مجموعة أكبر من الأشخاص، وفقًا لمجلة نيو ساينتست.



وعلاوة على ذلك، أعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم بشأن موثوقية المستخدمين في الإبلاغ عن تعاطيهم للقنب.











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