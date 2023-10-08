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وكالة ناسا تكشف عن حمولة مركبة OSIRIS-Rex من كويكب بينو.. فى هذا الموعد

10/8/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Youm7) ستعطي وكالة ناسا للجمهور نظرة على عينة الكويكب التي أعادتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى الأرض الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يحدث بث مباشر للكشف عند الساعة 6 مساء بتوقيت مصر يوم الأربعاء 11 أكتوبر.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، هبطت الكبسولة التي تحتوي على صخور وغبار مأخوذة من سطح الكويكب القريب من الأرض "بينو" في موقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في صحراء يوتا منذ أيام، ومنذ ذلك الحين كان العلماء يعملون على إجراء تحليلاتهم الأولية.



حصلت OSIRIS-REx على عينتها من بينو في عام 2020 وأمضت العام ونصف العام التالي في مراقبة الكويكب من الأعلى، قبل أن تبدأ في العودة نحو الأرض في مايو 2021.



كما أنه بعد هبوطها الشهر الماضي، تم نقل العلبة، وإحضارها إلى هيوستن بتكساس ليتم افتتاحها في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، ومن ناحية أخرى، لا تزال OSIRIS-REx في الفضاء، وتتجه الآن إلى كويكب يسمى Apophis تحت اسم المهمة الجديدة، OSIRIS-APEX.



ويقدر عمر الكويكب بينو بأكثر من 4.5 مليار سنة، مما يعني أن المواد الموجودة فيه يمكن أن تحمل أدلة حول تكوين النظام الشمسي وكيف وصلت العناصر الأساسية للحياة إلى الأرض.



وتمكنت البعثة من التقاط مواد أكثر مما توقعه أي شخص، حيث قال كريستوفر سنيدر، نائب رئيس عملية معالجة OSIRIS-REx في ناسا: "إن المشكلة التى تواجهنا هي أن هناك الكثير من المواد، وأن جمعها يستغرق وقتًا أطول مما توقعنا، ومع اقتراب موعد البث المباشر، سنعرف قريبًا المزيد حول ما اكتشفوه في هذه المادة حتى الآن".







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