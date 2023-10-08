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بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة

10/8/2023 4:22:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب بيان للخارجية الأميركية، بحسب واشنطن بوست.-(بترا)

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