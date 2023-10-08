بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة

بلينكن يدعو الرئيس الفلسطيني لاستعادة الهدوء في الضفة الغربية المحتلة
التاريخ
10/8/2023 4:22:02 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مواصلة وتكثيف الإجراءات لاستعادة الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب بيان للخارجية الأميركية، بحسب واشنطن بوست.-(بترا)
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