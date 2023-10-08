الاحتلال يوقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة الى ان ذلك تقرر في ختام جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
و أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي لسنوات طويلة.
ومن جانب آخر ، قالت إذاعة جيش الاحتلال انه من بين القتلى في صفوف الجيش في غلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.
(بترا)
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