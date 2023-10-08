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أسماء ورتب 26 قتيلا في جيش الاحتلال

10/8/2023 4:22:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سمح جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، بنشر أسماء ورتب 26 قتيلا برصاص المقاومة.
وفيما يلي الاسماء والرتب:
العقيد يوناتان شتاينبرغ 42 عاما وهو قائد لواء ناحال.
النقيب أدير عبودي 23 عاما من موديعين، قائد سرية في قيادة الجبهة الداخلية.
الكابتن يوتام بن بيست 24 عاما من بات حيفر قائد سرية في الوحدة متعددة الأبعاد.
الرقيب أوفير تصهيوني 21 عاما، ميوكنعام عيليت، قائد قسم في الكتيبة 51.
الرقيب أول أدير بن سيمون 20 عاما، قائد قسم وضابط عسكري في الجبهة الداخلية.
الرقيب أور أستو 21 عاما من بئر السبع ضابط لوجستي في الكتيبة 51.
المقدم ساهر محلوف 36 عاما من موديعين 481 قائد كتيبة في مقر الاتصالات.
الرقيب أفيك روزنتال 20 عاماً من كفار مناحيم مقاتل في ماجلان.
الرقيب أول ياناي كامينكا 20 عاما قائد قسم في الجبهة الداخلية.
الملازم أور موزيس 22 عاما من أشدود.
الرقيب عمري نيف فيرشتاين، 20 عاما، من جفعتايم، مقاتل في الجبهة الداخلية.
العريف دفير ليشا 21 عاما مقاتل في الكتيبة 51.
الرقيب عيدن ألون ليفي، 19 عاما، يسكن في نيريت.

الرقيب يوفال بن يعقوب 21 عاما، يسكن كفار مناحيم، جندي في الكتيبة 77.
العريف غي بيزك، 19 عاما، يسكن في جفعتايم، جندي في الكتيبة 51.
الجندي نيريا أهارون نيغري، 18 عاما، يسكن في تلمون، جندي إنقاذ في الجبهة الداخلية.
الجندية نعمة بوني 19 عاما، تسكن العفولة جندية في الكتيبة 77.
الملازم يفتاح يبتس 23 عاما، يسكن رمات هشارون، ضابط في ماجلان.
الرقيب عيدو هاروش، يسكن في متسبيه رامون، مقاتل في الكتيبة 77.
الملازم ثاني يوآف مالييف 19 عاما، يسكن في كريات أونو، ضابط ارتباط كتيبة في الكتيبة 77.
العريف ناثانيال يونغ، 20 عاما، يسكن في تل أبيب، جندي في الكتيبة 13.
الرائد تشين بوخريس، 26 عاما، يسكن في أشدود، نائب قائد وحدة ماجلان.
الكابتن أور يوسف ران، 29 عاما، يسكن في إيتامار، قائد فريق في دوفدفان.
العريف عيدي جرومان 19 عاما، مقاتل جمع في الكتيبة 414.
اللواء أمير فيشر 22 عاما، يسكن تل أبيب، مقاتل في دوفيدفان.
الملازم (احتياط) عيدو إدري 24 عاما يسكن غيبتون ضابط في المشاة.

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