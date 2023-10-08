بيان لكتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، عن استمرار الاشتباكات في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، منها أوفاكيم، سديروت، ياد مردخاي، كفار عزة، بئيري، يتيد وكيسوفيم.
وقالت في بلاغ عسكري إن "مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".
وأضافت كتائب القسام أن اشتباكات عنيفة تجري في كفار عزة بمنطقة غلاف غزة.
وأعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي.
وقالت كتائب القسام إن مقاتليها سيطروا على قاعدة "رعيم" العسكرية، مقر قيادة فرقة غزة، وعادوا إلى القطاع.
قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يزال هناك مسلحون يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.
وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة في منازل ومبان مجاورة لمركز الشرطة في مستوطنة سديروت.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا داخل الحدود، وأن الإعلان عن القضاء عليهم ما زال بعيدا.-(وكالات)
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