Sunday, 08 October 2023 01:23 GMT

بيان لكتائب القسام: نخوض اشتباكات عنيفة

10/8/2023 4:22:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، عن استمرار الاشتباكات في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، منها أوفاكيم، سديروت، ياد مردخاي، كفار عزة، بئيري، يتيد وكيسوفيم.
وقالت في بلاغ عسكري إن "مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".
وأضافت كتائب القسام أن اشتباكات عنيفة تجري في كفار عزة بمنطقة غلاف غزة.
وأعلنت كتائب القسام مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي.
وقالت كتائب القسام إن مقاتليها سيطروا على قاعدة "رعيم" العسكرية، مقر قيادة فرقة غزة، وعادوا إلى القطاع.
قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يزال هناك مسلحون يتجولون في بعض المناطق الجنوبية ويختبئون فيها.
وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة في منازل ومبان مجاورة لمركز الشرطة في مستوطنة سديروت.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا داخل الحدود، وأن الإعلان عن القضاء عليهم ما زال بعيدا.-(وكالات)

MENAFN08102023000072011014ID1107207562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث