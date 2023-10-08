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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313

10/8/2023 4:22:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 313 شهيدا و1990 جريحا.

وقالت كتائب القسام إنها تمكنت "الليلة وفجر اليوم من التسلل لعدد من مواقع الاشتباك لمد مجاهدينا بالقوات والعتاد".

ومن جانب الاحتلال، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 350 إسرائيليا قتلوا حتى الآن، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 30 شرطيا إسرائيليا سقطوا منذ بداية الهجوم.

وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر احصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

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