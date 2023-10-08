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بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

10/8/2023 4:21:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
BBC








 Reuters
تجدد القصف الصاروخي على مناطق إسرائيلية ليلة السبت وفجر الأحد

EPA
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"

Reuters
تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية

Reuters
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة

Reuters
تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 256 فلسطينيا استشهدو خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا

Reuters
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس

Reuters
لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت

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