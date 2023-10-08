بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟
التاريخ
10/8/2023 4:21:53 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
BBC
Reuters
تجدد القصف الصاروخي على مناطق إسرائيلية ليلة السبت وفجر الأحد
EPA
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"
Reuters
تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية
Reuters
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة
Reuters
تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 256 فلسطينيا استشهدو خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا
Reuters
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس
Reuters
لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت
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