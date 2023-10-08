بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

تجدد القصف الصاروخي على مناطق إسرائيلية ليلة السبت وفجر الأحد

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"

تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة

تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 256 فلسطينيا استشهدو خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس

لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت