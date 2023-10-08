الحملة الأكاديمية الأردنية تدين الانحياز الغربي للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدانت الحملة
الاكاديمية الاردنية الصمت الدولي والانحياز الغربي تجاه ما يجري في فلسطين خاصة
الموقف الامريكي الذي يساوي في بياناته بين الاحتلال والشعب الفلسطيني تحت هذا
الاحتلال.
وطالبت الحملة في
بيان بموقف عربي قوي لاسناد الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا في كفاحه لازالة
الاحتلال وحماية الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية من انتهاكات قطعان
المستوطنين والمتطرفين الدينين.
وأكد بيان أهمية
ما يدعو له الاردن من ضرورة استثمار هذه الأحداث لفتح أفق سياسي والأخذ بحل
الدولتين باعتباره الخيار العملى لانهاء قضية الشعب الفلسطيني بصورة عادله وضمان
الاستقرار الإقليمي.
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