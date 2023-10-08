وفاة طفلة دهسا بالأغوار الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
توفيت صباح
اليوم طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين دهسا في غور الصافي وفقا لمصدر طبي بمحافظة الكرك.
وأشار المصدر
إلى أنه تم نقل الطفله إلى مستشفى الغور الصافي ولاحقا لمركز الطب الشرعي في إقليم
الجنوب للكشف وتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.
وبعد الكشف
الطبي في مركز طب شرعي إقليم الجنوب تبين أن سبب الوفاة "النزف الدموي الناتج
عن الاصابات المتعدده بالجسم".
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