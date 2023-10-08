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عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة يرتفع إلى 313 شهيدًا

10/8/2023 4:14:30 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، إلى 313 شهيدًا و1990 جريحًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ نتيجة استهداف منازل وأبراج سكنية، فيما تواصل الأطقم الطبية وفرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن ناجين تحت ركام المنازل، التي تعرضت للغارات الإسرائيلية.

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