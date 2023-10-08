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الاحتلال يغلق مداخل قرى في رام الله ويمنع تنقل المواطنين

10/8/2023 4:11:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مداخل قرى في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية، كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، فيما أغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، فيما تغلق المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

MENAFN08102023000205011050ID1107207543

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