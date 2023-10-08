حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، حيث يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أقل بقليل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.