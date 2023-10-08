حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، حيث يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أقل بقليل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء، تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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