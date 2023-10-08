يديعوت أحرنوت: سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، إن طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن تم سحبه، في أعقاب أحداث غزة؛ بسبب المخاوف من مظاهرات أمام السفارة، دعت إليها قوى شعبية وحزبية ونقابية في الأردن.

وأضافت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن، وصل إسرائيل بعد أمر إخلائها، بعد الأحداث المتسارعة.

وتابعت أن سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن يأتي؛ بسبب الخوف من مظاهرات أمام السفارة.

ولم يتسنّ لـ"إرم نيوز" التأكد من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من دقّة معلومات سحب طاقم السفارة الإسرائيلية من عمّان.

ودعت قوى شعبية وحزبية إلى تنفيذ وقفة تضامنية مع قطاع غزة في عمّان، وذلك في منطقة ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من موقع السفارة الإسرائيلية، كما دعت النقابات المهنية إلى وقفة تضامنية، اليوم الأحد.

