معاريف: فشل استخباري إسرائيلي صادم بعد الهجوم المفاجئ

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن تمكّن حماس،في خطوة مدروسة ومحددة التوقيت ومنسقة، من مفاجأة أفضل العقول في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دمّر تمامًا المفهوم الدفاعي لفرقة غزة الذي اعتمد في السنوات الأخيرة على سياج "الساعة الرملية"، وهو ما أعطى شعورًا زائفًا بالأمان.

وذكرت الصحيفة، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كغيرها من وسائل الإعلام العالمية تفاجأت بالهجوم المزدوج الذي قامت به حماس أمس السبت، مشيرة إلى أن الحدث وقع بعد نحو 50 عامًا من فشل وإغفال "يوم الغفران".

وكتبت هيئة الإذاعة البريطانية تحت عنوان "إسرائيل تفاجأت"، واصفة الحدث بأنه "فشل استخباري كبير وهائل، من جانب إسرائيل".

وقدرت وسائل الإعلام البريطانية أن إسرائيل "سترد على نطاق واسع، لكن الإسرائيليين سيتساءلون الآن كيف فشلت المخابرات في توقع حدوث ذلك".

كما أوردت الصحيفة عن شبكة "سي إن إن"، أن "حماس هاجمت إسرائيل في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران". قائلة إن يوم الغفران هو أقدس يوم في التقويم اليهودي. هجوم "سيمحات توراة" "فرحة التوراة" هو نسخة 2023 من حرب يوم الغفران عام 1973. المفاجأة الكاملة وانهيار مفهوم الدفاع، تذكرنا بما حدث هنا قبل 50 عامًا بالضبط.

كما نقلت "معاريف" عن وكالة رويترز قولها: "يوم السبت، شنَّت منظمة حماس بشكل مفاجئ أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات. وفي الهجوم، عبَر عدد من المسلحين الحدود بينما تم في الوقت ذاته، إطلاق عدد كبير من الصواريخ من قطاع غزة".