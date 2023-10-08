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إسرائيل تتراجع عن فتح معبر الكرامة شرق أريحا

10/8/2023 4:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" شرق مدينة أريحا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا للوكالة الرسمية، إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح المعبر، الذي كان مقررا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح يوم أمس السبت اغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن فقط.


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