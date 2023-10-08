إسرائيل تتراجع عن فتح معبر الكرامة شرق أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" شرق مدينة أريحا.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا للوكالة الرسمية، إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح المعبر، الذي كان مقررا اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح يوم أمس السبت اغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن فقط.
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