تكريم stc عن دورها في إعداد قادة المستقبل ضمن مبادرتها “upgrade” التعليمية

(MENAFN
- Morimak) مدينة الكويت، 07 أكتوبر 2023:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، رعايتها لـ “برنامج قادة المستقبل” الذي نظمته الهيئة العامة للشباب. وباعتبارها الراعي الرئيسي للبرنامج الذي يتماشى مع مبادرة upgrade التعليمية، وبالنظر إلى مساهمتها الواسعة في المجتمع، فقد تم تكريم stc لجهودها وبرامجها المختلفة المستدامة التي تهدف إلى تمكين وتنمية جيل الشباب.
وأقيم حفل ختامي لتكريم 100 مشارك من الشباب الكويتي الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً والذين شاركوا في مختلف الأنشطة التي ساعدتهم على تعزيز مهاراتهم المهنية. وحضر الحفل نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي، وأنفال الكندري أخصائي العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في stc، بالنيابة عن الشركة. وخلال الحفل الختامي، تم تكريم stc لمشاركتها الفعالة ودورها الريادي في دعم وتطوير الشباب في المجتمع وتمكينهم في شتى المجالات.
تم تصميم برنامج " قادة المستقبل" بهدف غرس مجموعة من المهارات المهنية التي من شأنها أن تساعد المشاركين على التفوق وإعداد وتأهيل الطلاب، لشغل وظائف مختلفة، وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات. وخلال البرنامج، تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية، والتخطيط الفعال، وبناء المهارات القيادية، وتعزيز الصفات الكاريزمية. وتم تنظيم الجلسات التي أقيمت ضمن البرنامج في مختلف مراكز الشباب في جميع أنحاء الكويت، حيث قامت stc أيضًا بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين.
ومن جهتها، أعربت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc عن سعادتها بالمشاركة والنجاح الذي شهده برنامج قادة المستقبل، كما اثنت على مستوى مشاركة الطلاب طوال هذه التجربة الفريدة.
وأضافت الجاسم: "لقد كان تعاوننا مع الهيئة العامة للشباب مثمرًا، وقد قطعنا معًا خطوات واسعة من اجل المساهمة في تمكين شباب الكويت. حيث ان دعم المجتمع وتمكين جيل الشباب هو بمثابة ركيزة أساسية في إطار المسؤولية المجتمعية الشامل لدينا، ونعتقد أنه من الضروري اطلاق مبادرات هادفة و مستدامة بشكل دوري للنهوض بقدراتهم وتعزيز مهاراتهم وتأهيل قادة المستقبل. "
وأشارت الجاسم: "باعتبارها شركة رائدة في مجال تمكين التحول الرقمي ، تشارك stc بنشاط في البرامج والمبادرات المستدامة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها. وتتمتع المبادرات التي نشارك فيها، مثل "برنامج قادة المستقبل"، بالقدرة على تعزيز خيارات المشاركين وبدء مسار مهني واعد.و من هذا المنطلق و ضمن برنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية، اطلقنا مبادرة "upgrade" التعليمية لدعم مختلف مبادرات التعليم وتمكين جيل الشباب في مختلف المجالات، بما يمنحهم الفرصة لاكتساب المعرفة والرؤى القيمة التي يمكن أن تضعهم على المسار الوظيفي الصحيح".
وتتماشى مشاركة stc في البرنامج مع التزامها بتطوير التعليم كجزء من مبادرتها التعليمية "upgrade" ، وهو أحد الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية في stc ، حيث تركز stc على دعم وتطوير الشباب في المجتمع وتمكينهم في شتى المجالات لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا. ومن خلال العديد من المبادرات المندرجة ضمن إطار البرنامج، تعمل stc بشكل فعال في المساهمة في تمكين وتنمية جيل الشباب عن طريق بناء شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية و الخاصة مثل "دورات" لتمكين التعليم و تقديم محتوى هادف للمجتمع عبر الانترنت.
MENAFN08102023006699014497ID1107207537
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.