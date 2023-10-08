العملات المشفرة تعود إلى التداولات الهادئة اليوم مع استحواذ محاكمة مؤسس FTX على الأضواء الأمس

(MENAFN
- Your Mind Media ) دت تداولات هادئة عموماً في سوق العملات المشفرة صباح يوم الجمعة. حيث تحاول البيتكوين الاحتفاظ بمستوى 27500 دولاراً بعد خسائر يوم أمس، كما تحاول الايثريوم أيضاً الاحتفاظ بمستوى 1620 دولاراً بعد سلسلة الخسائر الممتدة منذ بداية الأسبوع. أيضاً، فلا يزال سعر توكن XRPيحاول التماسك عند 0.5220 دولاراً وذلك بعد المكسب القوي الذي حققته العملة المشفرة بعد بعض التطورات القضائية الإيجابية بما يخص قضية Ripple Labs.
فيما قد شهدنا استمرار لمؤشرات حول المعنويات الإيجابية للبيتكوين. حيث شهدنا المزيد من النمو في عدد المراكز المفتوحة للعقود الأجلة للبيتكوين والتي تجاوزت 8.404 مليار مركز وهو أعلى مستوى لم نراه منذ 16 من أغسطس الفائت، وذلك بحسب البيانات المقدمة من CryptoQuant. فيما يبدو أن مستثمري البيتكوين يترقبون المزيد من الزخم الصعودي القادم.
تترقب الأسواق اليوم المزيد من أرقام سوق العمل الأمريكي سواء من أرقام الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة ومعدل أجر الساعة. حيث قد تساعد الأرقام التي ستصدر اليوم في تسليط الضوء على المسار المستقبلي للتضخم وما قد يتبعه من خطوات تالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
فيما اتجهت الأنظار الأمس إلى اليوم الثالث من جلسة محاكمة المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، Sam Bankman-Fried. فيما شهد الامس إفادة إثنين من الأشخاص المقربين إلى Bankman-Friedومن الإطلاع على ما قد جرى في FTXقبل انهيارها.
حيث تحدث أحدث المهندسين السابقين في FTXوأحد الأصدقاء المقربين لمؤسسها، Adam Yedidia، والذي أفاد بأن ودائع العملاء كانت تذهب طيلة أشهر إلى حساب بنكي تتحكم به شركة AlamedaResearchوهي التي تقع تحت سيطرة Bankman-Fried. كما أفاد أن التداولات التي كانت تقوم بها AlamedaResearchكانت تصب مرابحها في النهاية في صالح Bankman-Fried.
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