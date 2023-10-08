افتتاح النسخة الأولى من معرض «الإمارات للعطور والعود» في «إكسبو الشارقة»

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 7 أكتوبر 2023:
انطلقت، مساء أمس، فعاليات النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر لغاية 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 500 علامة تجارية محلية وعالمية تعرض أحدث منتجات هذه الصناعة التي تشهد إقبالاً واسعاً من عشاق العطر والعود والمسك، إلى جانب ابتكارات العطور التي تعرض لأول مرة خصيصاً لرواد هذه المناسبة.
وافتتح المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث جال الحضور بين الأجنحة واستمعوا لشرح من العارضين إلى ما يقدمونه من عرضاً لأبرز منتجاتهم، كما اطلعوا على ابتكارات ومنتجات العطور التي قدمتها منصة "الإماراتيين للعود والعطور" التي ضمت نخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في مجال صناعة العطور.
قيمة مضافة
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن "معرض الإمارات للعطور والعود" يشكل قيمة مضافة لقائمة المعارض والفعاليات التي يستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة سنوياً، وتحرص "غرفة الشارقة" على دعمها لإفساح المجال لعدد كبير من العلامات التجارية ورواد الأعمال للمشاركة فيها وإطلاع عشاق العطور والعود، والزائرين المحليين والدوليين، على جديد هذه الصناعة الحيوية التي ترتبط بمنطقتنا منذ زمن الأجداد، حيث نحرص على نمائها وتطورها باستمرار. مشيراً إلى أن المعرض يُعد مساحة متفردة لأسماء بارزة في هذا القطاع، على الصعد المحلية والعربية والعالمية، لتقديم أحدث ما لديها، وتعزيز تواجدها في أسواق المنطقة، مشيداً بما قدمه رواد الأعمال والشباب الإماراتيين من عرضاً متميز لمنتجات العطور عبر منصة "الإماراتيين للعود والعطور" التي أطلقتها الغرفة بهدف دعم المواهب الإماراتية الشابة العاملين في مجال صناعة العطور وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المشاركة بالحدث.
نجاح وتميز
وقال سعادة سيف محمد المدفع إن "معرض الإمارات للعطور والعود" يثبت نجاحه منذ يومه الأول بفضل الاقبال الكبير الذي يشهده من الزائرين، ومشاركة أبرز اللاعبين الرئيسيين في صناعة العطر والعود، وأسماء كبرى في عالم ابتكار زيوت الروائح، وخلطات المسك والعنبر من الإمارات ومنطقة الخليج، حيث يشكل الحدث مناسبة لتبادل الخبرات وعرض المنتجات الأحدث في هذا القطاع، وأفضل الممارسات في الصناعة لتلبية متطلبات المتعاملين وتفضيلات عشاق العطور، وإتاحة الفرصة لعرض منتجات لأول مرة، إلى جانب قطع نادرة من العود في أجنحة أغلب العلامات التجارية المتواجدة بأروقة المعرض.
ويجمع "معرض الإمارات للعطور والعود" أرقى العلامات التجارية في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، وهو يتيح الفرصة لكبار صانعي ومبتكري وتجار العطور للالتقاء وتبادل الخبرات تحت سقف واحد، إضافة إلى إبراز التنوع الواسع في تشكيلات العطور الشرقية مع تطور الصناعة محلياً وعلى مستوى المنطقة، وعرض أجود أنواع العود التي ترتبط بالتراث العربي الأصيل منذ قرون.
ويفتح "معرض الإمارات للعطور والعود" أبوابه لجميع محبي العطور والتجار والمشترين، يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً إلى الساعة 10.30 مساء، ويومي السبت والأحد من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10.30 مساء.
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