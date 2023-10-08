استراتيجياتٌ مدروسة للارتقاء بسوق المال الكويتي إلى الريادة

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- TRACCS) الكويت، 8 أكتوبر 2023 - ضمن سلسلة لقاءاتها التفاعلية تحت مسمى "آفاق النمو-Growth Perspectives"، تعاونت مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لإطلاق مادةٍ وثائقية بعنوان "تحول أسواق المال في الكويت"، والتي تسلط الضوء على الانجازات الملموسة التي سجلتها بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير القطاع الاستثماري، ودفع عجلة النمو في سوق المال الكويتي. ذلك ويمكن مشاهدة المادة حالياً عبر
ويأتي إطلاق المادة بهدف إبراز التزام بورصة الكويت على مدى السنوات الماضية بتحقيق الأهداف التنموية للدولة، والدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص لهذه الغاية. فمنذ تأسيسها كشركة خاصة تتولى مهام إدارة وتطوير سوق الكويت للأوراق المالية، حققت بورصة الكويت مكانة رائدة في قطاع أسواق المال مما ترتب عليه النجاح الملفت لإتمام عملية الخصخصة والإدراج الذاتي في السوق "الأول".
ومن خلال استراتيجية مدروسة صممت وفق أفضل المعايير الدولية، قدمت بورصة الكويت أدوات استثمارية جديدة، وعملت على تعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق، وقد أسهمت هذه التدابير في رفع القدرة التنافسية وزيادة السيولة لترتقي بسوق المال الكويتي إلى مراحل جديدة، ما أثمر عن تصنيفها كسوقٍ ناشئ من قبل مؤسساتٍ رائدة؛ مثل FTSE Russel ، و S&P DJI، و MSCI.
علاوة على ذلك، تسعى بورصة الكويت بشكلٍ دؤوب لتسليط الضوء على الشركات المدرجة البارزة واستعراض الفرص الاستثمارية المهمة التي توفرها البورصة من خلال الأيام المؤسسية والحملات الترويجية. وقد أثمرت هذه الجهود عن رفع جاذبية السوق، وتسجيل ارتفاعٍ ملحوظ في قيمة عمليات التداول من 4.1 مليار دينار كويتي (13.6 مليار دولار) في عام 2018 إلى حوالي 14.7 مليار دينار كويتي (48 مليار دولار) في عام 2022. ذلك وقفزت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي من 28.7 مليار دينار كويتي (ما يقارب 95 مليار دولار) في 2018 إلى 46.7 مليار دينار كويتي (أي حوالي 152.2 مليار دولار) بنهاية 2022.
ومع توجه العالم اليوم للتركيز على استدامة الأعمال والمساهمة في خدمة المجتمع، اتخذت بورصة الكويت إجراءات مهمة لتشجيع الشركات المدرجة على اعتماد أفضل الممارسات والمعايير المستدامة، ومنها تحديث دليلها الخاص بإعداد التقارير عن الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في العام 2021، والذي يشمل المعايير الأساسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتلبي توقعات أصحاب المصالح بشكل أفضل.
وأكد الرئيس الأول للتسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، السيد ناصر مشاري السنعوسي، على التعاون المثمر مع مجموعة أكسفورد للأعمال، والتي ساهمت في إبراز التطور الكبير الذي شهده سوق المال الكويتي لدى المستثمرين حول العالم، قائلاً: "قامت بورصة الكويت بتكريس كافة جهودها للارتقاء بسوق المال الكويتي منذ تأسيسها من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المشاركين في السوق، وتسهم في إنشاء منصة تداول موثوقة للمستثمرين على نطاقٍ عالمي. ذلك وتعد مشاركتنا في سلسلة "آفاق النمو Growth Perspectives" إشارة واضحة لمساعينا الدؤوبة إلى تسليط الضوء على رحلة الاقتصاد الكويتي للمجتمع الاستثماري العالمي".
من جانبه، أكد السيد/ مارك أندريه دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، أن المادة الوثائقية "تحوّل أسواق المال في الكويت" تلخص رحلة بورصة الكويت المتميزة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية إقليمية. وقال "من خلال هذا التعاون، نحن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بإبراز قصص التحول للأسواق الناشئة من خلال السرد المرئي بأسلوبٍ مشوقٍ وجاذب، وتعميق فهم الجمهور للتطور الاقتصادي الذي يشهده كلٌ منهما، إلى جانب تسليط الضوء على التأثير العميق للاستراتيجيات الناجحة على المشهد المالي في هذه الأسواق".
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء سوق مالي مرن مبني على المصداقية والشفافية يتمتع بالسيولة. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، وذلك في إطار خططها لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل، فقد نفذت الشركة العديد من الخطوات وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز موقع البورصة إقليميًا وعالميًا، وتحويل الكويت إلى وجهة استثمارية إقليمية وعالمية.
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