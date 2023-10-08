الروبل يشهد هبوطاَ أمام الدولار

(MENAFN
) شهد الروبل هبوطاَ أكبر أمام الدولار يوم الجمعة الموافق 6 تشرين الأول، عقب يوم واحد من إعلان فلاديمير بوتين, الرئيس الروسي, أن الوضع الاقتصادي في بلاده مستقر، على الرغم من فرض العقوبات عليها.
كما انخفضت العملة الروسية إلى مستوى 101.46 روبل للدولار في الصباح، قبيل أن تستعيد بعضاً من خسائرها. وعلى بورصة موسكو، تجاوز الدولار حاجز 100 روبل الرمزي يوم الثلاثاء، حيث كان قد وصل إلى هذا المستوى في آب لمدة قصيرة.
كذلك شهد الروبل تحسنًا في نصف الأسبوع، لكنه بدأ في التراجع مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الخميس الموافق 5 تشرين الأول، أثناء كلمة بوتين في اجتماع فالداي السياسي في سوتشي على البحر الأسود.
في حين أفاد بوتين: "نجحنا في التغلب على جميع المشكلات التي نشأت نتيجة فرض العقوبات علينا، وبدأنا مرحلة جديدة من التنمية... الوضع العام مستقر". وقامت الدول الغربية بفرض حزمة من العقوبات على روسيا وشهدت العديد من الشركات الأجنبية مغادرتها بسبب الهجوم الذي قامت به موسكو في أوكرانيا منذ شباط من العام الماضي.
وتواجه روسيا تضخمًا مرتفعًا، ونقصًا في اليد العاملة، وانخفاضاَ في أسعار الذهب الأسود، وتدفقًا للهجرة لخارج البلاد. ويتكهن المصرف المركزي أن يشهد نمو الاقتصاد تباطؤًا في الستة أشهر الأخيرة من 2023.
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