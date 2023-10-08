فلاديمير بوتين يتيح الصلاحية لتوصيل الغاز الروسي إلى أوزبكستان

(MENAFN
) منح فلاديمير بوتين الصلاحية لتوصيل الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان يوم السبت الموافق 7 أيلول، بينما يواجه قطاع الغاز الروسي تأثير العقوبات الغربية المفروضة بسبب الأحداث في أوكرانيا.
كما صرخ الرئيس الروسي هذا الخبر بجانب نظيريه الأوزبكي شوكت ميريضيايف والكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اللذين حضرا حفل افتتاح رسمي عن بعد في عيد ميلاد بوتين السابع والسبعين. وأثنى بوتين على هذا الصفقة مصرخاَ بأنها "أكبر مشروع ثلاثي للطاقة" يجمع بين روسيا والجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين في منطقة آسيا الوسطى.
كذلك شدد بوتين على أهمية هذا المشروع، حيث سيمكن أوزبكستان من الاستفادة من مصدر إضافي للطاقة، بينما ستساعد كازاخستان في حل مشكلة إمدادات الغاز لمناطقها الشمالية والشرقية. وأكمل أن هذا سيتسح لروسيا بتعزيز مكانتها كمزود موثوق به للغاز الطبيعي.
في حين أعرب بوتين عن استعداده للتعاون المستقبلي ولفت إلى أن هناك عدة مواضيع أخرى يمكن مناقشتها بين الزعماء الثلاثة. وشدد على أن آفاق التعاون “مهمة وكبيرة في مجال الطاقة بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بتسليم الغاز. … هناك مشاريع وكذلك إمكانيات ".
وتأذى مجال الغاز الروسي جداَ بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية التي الزمت استجابةَ على التدخل العسكري الذي فعله الكرملين في أوكرانيا في شهر شباط من العام الماضي.
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