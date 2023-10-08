البحر الأحمر تُخرّج أكثر من 100 متدرب ومتدربة من برنامج” الأمن السياحي”

تبوك – أصداف نيوز:

احتفت شركة“البحر الأحمر الدولية” اليوم، بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الأمن السياحي لتأهيل الخريجين وتوظيفهم للعمل على توفير الأمن والسلامة داخل الوجهات السياحية التي تطوِّرها، وذلك من خلال شركة“البحر الأحمر الأمنية”، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”البحر الأحمر الدولية”.

وقد تم تدريب الخريجين البالغ عددهم 106 من أبناء وبنات الوطن على الأمن السياحي واللغة الإنجليزية ومهارات التعامل مع السائح، بالإضافة إلى العديد من المواد النظرية والتطبيقية الأخرى التي تهدف إلى توفير تجربة سياحية آمنة للزوار، و أقيم حفل التخرج في فندق“تيرتل باي” الواقع في وجهة“البحر الأحمر”.

ويأتي العديد من متدربي وخريجي البرنامج من المجتمعات المحيطة، مما يوفر ميزة إضافية من حيث الوعي بالبيئة والثقافة المحلية، ويضمن هذا أيضًا أن أهالي المنطقة هم من أوائل المستفيدين من تطوير السياحة.

من جهته، أبدى كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لـ“البحر الأحمر الدولية” المهندس أحمد غازي درويش سعادته بتخرج هذه الدفعة، مشيداً بالمهارات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها أبناء وبنات هذا الوطن، مؤكداً – في الوقت نفسه – أن برامج التدريب التي تجريها شركة“البحر الأحمر الأمنية” ما هي إلا امتداداً للنهج الذي اتخذته“البحر الأحمر الدولية” منذ تأسيسها وهي تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في كافة القطاعات المختلفة داخل الشركة، ليكونوا الواجهة المشرِّفة والاحترافية التي تقدِّم الخدمات الأمنية لقاصدي الوجهات السياحية الأكثر طموحاً في العالم.

وتعد“البحر الأحمر الأمنية” التي تم تدشينها في عام 2021 من الركائز الأساسية المساعدة في خلق الفرص الوظيفية الرائدة، وذلك عن طريق تمكين أبناء وبنات الوطن في مجال“الأمن السياحي” من خلال تدريبهم الذي يجمع بين التكنولوجيا والعلوم الأمنية بمعايير عالمية، وتوظيفهم في إحدى وجهات شركة“البحر الأحمر الدولية” السياحية الطَّموحة.–واس