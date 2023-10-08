البحر الأحمر تُخرّج أكثر من 100 متدرب ومتدربة من برنامج” الأمن السياحي”

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- Asdaf News)
تبوك – أصداف نيوز:
احتفت شركة“البحر الأحمر الدولية” اليوم، بتخرج الدفعة الأولى من برنامج الأمن السياحي لتأهيل الخريجين وتوظيفهم للعمل على توفير الأمن والسلامة داخل الوجهات السياحية التي تطوِّرها، وذلك من خلال شركة“البحر الأحمر الأمنية”، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”البحر الأحمر الدولية”.
وقد تم تدريب الخريجين البالغ عددهم 106 من أبناء وبنات الوطن على الأمن السياحي واللغة الإنجليزية ومهارات التعامل مع السائح، بالإضافة إلى العديد من المواد النظرية والتطبيقية الأخرى التي تهدف إلى توفير تجربة سياحية آمنة للزوار، و أقيم حفل التخرج في فندق“تيرتل باي” الواقع في وجهة“البحر الأحمر”.
ويأتي العديد من متدربي وخريجي البرنامج من المجتمعات المحيطة، مما يوفر ميزة إضافية من حيث الوعي بالبيئة والثقافة المحلية، ويضمن هذا أيضًا أن أهالي المنطقة هم من أوائل المستفيدين من تطوير السياحة.
من جهته، أبدى كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لـ“البحر الأحمر الدولية” المهندس أحمد غازي درويش سعادته بتخرج هذه الدفعة، مشيداً بالمهارات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها أبناء وبنات هذا الوطن، مؤكداً – في الوقت نفسه – أن برامج التدريب التي تجريها شركة“البحر الأحمر الأمنية” ما هي إلا امتداداً للنهج الذي اتخذته“البحر الأحمر الدولية” منذ تأسيسها وهي تدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في كافة القطاعات المختلفة داخل الشركة، ليكونوا الواجهة المشرِّفة والاحترافية التي تقدِّم الخدمات الأمنية لقاصدي الوجهات السياحية الأكثر طموحاً في العالم.
وتعد“البحر الأحمر الأمنية” التي تم تدشينها في عام 2021 من الركائز الأساسية المساعدة في خلق الفرص الوظيفية الرائدة، وذلك عن طريق تمكين أبناء وبنات الوطن في مجال“الأمن السياحي” من خلال تدريبهم الذي يجمع بين التكنولوجيا والعلوم الأمنية بمعايير عالمية، وتوظيفهم في إحدى وجهات شركة“البحر الأحمر الدولية” السياحية الطَّموحة.–واس
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