“أبو ظبي الرياضي” يضيف سباقين لبطولة العالم للسبارتن

أبوظبي- أصداف نيوز:

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و”سبارتن”، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق سباقين إضافيين في بطولة العالم للسبارتن 2023؛ الأول لمسافة 3 كم، والثاني ليلياً لمسافة 5 كم.

وتقام البطولة في أبوظبي للمرة الثالثة، وذلك في صحراء الوثبة، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس على لقب البطولة، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في فئتي الذكور والإناث على جوائز كبيرة من إجمالي جوائز المسابقة البالغ 85 ألف دولار أمريكي.

ويقام السباق الليلي لمسافة 5 كم، في 8 ديسمبر المقبل ليمثل الانطلاقة الرسمية لبطولة العالم، حيث تنطلق فعاليات السباق في مضمار سبارتن سبرينت المضاء بالكامل والبالغ طوله 5 كم وسط الصحراء.

ويتضمن السباق الافتتاحي سباقين ينطلقان في الساعة 5:30 مساءً و5:45 مساءً على التوالي، وهو متاح لجميع الراغبين في التسجيل، وبعد نهاية السباق الليلي، تنطلق عروض الموسيقى الحية على المسرح الرئيسي، يليها استعراض لأعلام الدول المشاركة، ثم جلسة حوارية ملهمة للرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.–وام