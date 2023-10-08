“أبو ظبي الرياضي” يضيف سباقين لبطولة العالم للسبارتن

(MENAFN
- Asdaf News)
أبوظبي- أصداف نيوز:
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و”سبارتن”، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق سباقين إضافيين في بطولة العالم للسبارتن 2023؛ الأول لمسافة 3 كم، والثاني ليلياً لمسافة 5 كم.
وتقام البطولة في أبوظبي للمرة الثالثة، وذلك في صحراء الوثبة، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.
ويتأهل إلى النهائي أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس على لقب البطولة، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في فئتي الذكور والإناث على جوائز كبيرة من إجمالي جوائز المسابقة البالغ 85 ألف دولار أمريكي.
ويقام السباق الليلي لمسافة 5 كم، في 8 ديسمبر المقبل ليمثل الانطلاقة الرسمية لبطولة العالم، حيث تنطلق فعاليات السباق في مضمار سبارتن سبرينت المضاء بالكامل والبالغ طوله 5 كم وسط الصحراء.
ويتضمن السباق الافتتاحي سباقين ينطلقان في الساعة 5:30 مساءً و5:45 مساءً على التوالي، وهو متاح لجميع الراغبين في التسجيل، وبعد نهاية السباق الليلي، تنطلق عروض الموسيقى الحية على المسرح الرئيسي، يليها استعراض لأعلام الدول المشاركة، ثم جلسة حوارية ملهمة للرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.–وام
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