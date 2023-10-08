حِرف تقليدية وفنون تشكيلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تضمنت فعاليات وأنشطة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، في نسخته الخامسة، العديد من الهوايات المرتبطة بالصقارين، حيث وفرت العديد من الأجنحة المتنوعة؛ منها جناح جمع فن النحت والفنون التشكيلية والخط العربي للمواضيع التي تتناول (الشاهين).
ولفت الجناح زوار المعرض؛ وذلك من خلال إطلاعهم على تفاصيل الأعمال الفنية من بداية تأسيسها، ومراحل تطورها على يد الفنانين المشاركين في الجناح، خلال عملهم الحي والمباشر أمام أنظار الجمهور من زوار المعرض؛ الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحةٍ متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى كالحِرف التقليدية، والفنون التشكيلية، حيث يستقبل زواره يوميًا خلال الساعات (4 – 11 مساءً)، متيحاً الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.
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