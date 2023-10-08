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حِرف تقليدية وفنون تشكيلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023

10/8/2023 3:25:38 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

تضمنت فعاليات وأنشطة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، في نسخته الخامسة، العديد من الهوايات المرتبطة بالصقارين، حيث وفرت العديد من الأجنحة المتنوعة؛ منها جناح جمع فن النحت والفنون التشكيلية والخط العربي للمواضيع التي تتناول (الشاهين).

ولفت الجناح زوار المعرض؛ وذلك من خلال إطلاعهم على تفاصيل الأعمال الفنية من بداية تأسيسها، ومراحل تطورها على يد الفنانين المشاركين في الجناح، خلال عملهم الحي والمباشر أمام أنظار الجمهور من زوار المعرض؛ الذي يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، وينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحةٍ متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى كالحِرف التقليدية، والفنون التشكيلية، حيث يستقبل زواره يوميًا خلال الساعات (4 – 11 مساءً)، متيحاً الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.

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