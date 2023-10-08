تركيا تتعهد ببناء الاحتياطى وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادى فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ببناء احتياطيات من العملة الصعبة فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.

وقال شيمشك في رسالة على موقع“إكس”، تويتر سابقاً، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن:“سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق”.

جهود لتعزيز الثقة

سعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم. ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية في بيان متزامن في وقت متأخر من أمس الجمعة.

ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو تركيا إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب يوم الثلاثاء.

توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر 2024 من 69% في نهاية 2023.

وقال صندوق النقد الدولي:“يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي”.

العودة للسياسات التقليدية

عيَّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في“ميريل لينش”، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في“وول ستريت”.

ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد أكثر تقليدية، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.

وقال صندوق النقد الدولي:“الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي”.