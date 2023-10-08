كيف تؤثر البيانات على الاقتصاد الصينى؟

MENAFN - Al-Borsa News) تعتقد بكين، أن البيانات ستكون عاملاً حاسمًا للإنتاج في اقتصاد القرن الحادي والعشرين، وستمكنها من ضخ حيوية جديدة في تنمية الصين دون التخلي عن السيطرة التي يتوق إليها الحزب الشيوعي الصيني.

كما أنها تشكل أهمية مركزية في استراتيجية الصين للتفوق على الولايات المتحدة في منافستهما المتزايدة على الهيمنة التكنولوجية.

تتلخص رؤية الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الأمين العام شي جين بينج، في أن الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات سيسهل في النهاية دوراً أكبر للقوى السوقية، بدلاً من المخططين المركزيين، في توزيع رأس المال والموارد الأخرى. كما أن الدعم الناتج عن الكفاءة سيعزز الإنتاجية والنمو الصيني.

دائمًا ما سيعطي جين بينج، الأولوية للأمن على النمو، ومهما حدث ستستمر السوق الصينية في خدمة الدولة الحزبية وليس العكس.

ويعتقد الحزب أن البيانات التفصيلية غير المحدودة ستخلق صورة شاملة للاقتصاد بأكمله.

وفي هذا النموذج، ستكون بكين قادرة على اكتشاف المشاكل بسرعة وتصحيح المسار من خلال تدخلات سياسية مستهدفة بدلاً من الضوابط الشاملة التي خنقت قطاعات عديدة في الأعوام الأخيرة.

في عالم التعلم الآلي، تعتقد بكين أن الدولة التي تمتلك أغنى قاعدة بيانات ستكون الاقتصاد الأكثر قوة.

يستطيع الحزب الشيوعي الصيني جمع البيانات متى شاء، فكما هي الحال في الغرب، يتخلى المواطنون الصينيون عن بياناتهم عن غير قصد أو عن طيب خاطر يوميًا في مقابل وسائل الراحة التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.

وذكرت مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية، أن رقمنة الحياة اليومية لها جانب إيجابي، فهي تزيد من إمكانية تحرير أجزاء من الاقتصاد كانت محمية في السابق من قوى السوق.

وتكمن الفكرة هنا في أن صُناع السياسات سيكونون قادرين على استباق الأزمات من خلال ضبط السياسات استجابة لإشارات البيانات المبكرة.

في الوقت نفسه، لم تزدهر الصين إلا بعد أن تخلت عن التخطيط المركزي في أعقاب وفاة الرئيس الصيني السابق ماو تسي تونج، لكن بكين ليست على وشك التخلي عن السوق.

لا شك أن الضائقة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الصين نتاج أعوام من الإفراط في الاستثمار وتناقص العائدات على رأس المال، وهذه المشاكل بدورها نتاج للسلطات التي تدير فعلياً أسعار الفائدة المحلية وسعر صرف اليوان، فضلاً عن إبقاء مدخرات الصين المحلية الضخمة محصورة في الداخل من خلال ضوابط رأس المال.

يعتبر اليوان الرقمي واحدًا من الطرق القوية التي يمكن أن تسمح بها رقمنة الاقتصاد الصيني للمشاركين في السوق لاتخاذ قرار في نهاية المطاف بشأن المكان الأفضل لاستثمار الأموال.

سيكون لدى بكين بيانات أكثر تفصيلاً عن المعاملات المالية بشكل أكثر من أي وقت مضى بمجرد تشغيل اليوان الصيني الإلكتروني الجديد بالكامل، الأمر الذي يجعلها أكثر استعدادًا لمنح السوق السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة وسعر الصرف في الصين.

بدأت الصين في استكشاف إمكانات العملة الرقمية التي تقودها الحكومة في 2014 وبدأت تجربتها في أربع مدن في 2020، ومنذ ذلك الحين اتسع النطاق الجغرافي لتوزيعها، وكذلك نطاق الأغراض التي يمكن استخدامها من أجلها.

استغرق هذا التحول قرابة الـ10 أعوام، لكنه على وشك أن يؤتي ثماره بالنسبة للحزب الصيني.

لكن هذا التحول الرقمي في الصين لا يعني أن الحزب سيتخلى عن التدخل في الاقتصاد عندما يرأى أن ذلك ضروريًا.

كان رفض شركات التكنولوجيا القوية مثل“علي بابا جروب” الامتثال لمطالب الحزب بالوصول إلى كنوز بياناتها، أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الصيني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها، بالرغم من أن الاقتصاد الأوسع نطاقًا عانى بشكل كبير في هذه العملية.

وبعد أن نجح الحزب الشيوعي الصيني في إخضاع عمالقة التكنولوجيا لتعاليمهم، فلن يتمكن الحزب من استخدام بياناتهم للمساعدة في توجيه الاقتصاد فحسب، بل يمكنه أيضًا الاستفادة من خبرتهم الرائدة عالميًا في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول لتسريع تطوير اليوان الرقمي.

ربما يكون من غير المستساغ سياسيًا رسم سيناريوهات تكتسب فيها بكين اليد العليا في مجال البيانات والتحول الرقمي، لكن لا ينبغي للولايات المتحدة وحلفائها افتراض أن الصين ستفشل.

ثورة القرن الحادي والعشرين ، التي تتمحور حول البيانات تتكشف الآن.

ويتعين على صُناع السياسات في الغرب العمل بشكل عاجل لتوقع كيف سيتنافسون إذا ظهرت الصين باعتبارها الرابح الأكبر من التحول الرقمي.