سيلفيا ألبريزيو تكتب: إدارة التوقعات التضخمية ودورها فى مساعدة الاقتصادات على تحقيق هبوط أهدأ

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ التضخم حول العالم ، العام الماضي، أعلى مستوياته على مدار عدة عقود.

ورغم تراجع التضخم الكلي على نحو مطرد، فإن مقاييس التضخم الأساسى – التى تستبعد الغذاء والطاقة – تثبت أنها أكثر لزوجة فى العديد من الاقتصادات، كما ارتفع نمو الأجور.

وتسهم التوقعات بشأن التضخم فى المستقبل، بدور رئيسي فى تحديد اتجاهه، نظرا لأن تلك الآراء تؤثر على القرارات المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار، والتى قد تؤثر بدورها على الأسعار والأجور فى الوقت الحالي.

وأصبح التوصل للطريقة المثلى لتوفير ركيزة معلومات أفضل لآراء الناس عن التضخم، اعتبارا ذا أهمية أكبر فى ظل المخاوف التى أثارتها طفرة الأسعار من احتمال ترسخ نمو الأسعار المطرد.

ويتناول أحد الفصول التحليلية فى آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كيفية تأثير التوقعات فى التضخم والمجال المتاح أمام السياسة النقدية للتأثير على هذه التوقعات بغية تحقيق“هبوط هادئ”، أى السيناريو الذى يقوم من خلاله البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف دون التسبب فى حدوث هبوط عميق فى النمو والتوظيف.

أظهرت مسوح المتنبئين المحترفين، أن توقعات التضخم على مدار الاثنى عشر شهرا التالية – أى التوقعات قريبة المدى – بدأت رحلة صعود مطرد فى عام 2021 فى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء، ثم تسارعت فى العام الماضى مع ازدياد زخم زيادات الأسعار الفعلية.

غير أن توقعات التضخم على مدى 5 سنوات فى المستقبل، ظلت مستقرة، مع ثبات متوسط المستويات السائدة عموما فى حدود أهداف البنوك المركزية.

وارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب، بسرعة بالغة عام 2022 .. لكنها تتراجع فى الوقت الراهن؛ بينما ظلت توقعات المدى الطويل مستقرة.

وفى الآونة الأخيرة، تبدو التوقعات على المدى القريب وقد تجاوزت المنعطف الحرج وبدأت فى التحول نحو مسار هبوطى تدريجي.

وبعيدا عن عالم المتنبئين المحترفين، نرى أن هناك تشابها فى أنماط توقعات التضخم على مستوى الشركات، والأفراد، والمستثمرين فى الأسواق المالية، فى المتوسط.

وتشكل التحركات فى التوقعات قريبة المدى ، أهمية اقتصادية فى ديناميكية التضخم.

ووفقا لتحليلنا الإحصائى الجديد، نجد أنه بعد بدء انحسار الصدمات التضخمية التى شهدها عام 2021 ومطلع عام 2022 فى أواخر العام الماضي، ظلت التوقعات قريبة المدى محتفظة بدورها المتزايد فى تفسير التضخم.

وتمثل هذه التوقعات المحرك الرئيسى لديناميكية التضخم فى أى اقتصاد متقدم عادي.

وبالنسبة لأى اقتصاد عادى ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة، فقد ازدادت أهمية التوقعات، وإن ظلت معلومات التضخم فى الفترات السابقة أكثر أهمية، مما يعنى أن الناس فى هذه الاقتصادات ربما يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.

وقد يرجع ذلك جزئيا إلى ازدياد الخبرات المتعلقة بالتضخم وزيادة تقلباتها تاريخيا فى كثير من تلك الاقتصادات.

وفى الواقع، نجد أن التضخم فى الاقتصادات المتقدمة يرتفع فى المعتاد بنحو 0.8% مقابل كل زيادة بنسبة 1% فى التوقعات قريبة المدى بينما لا يتجاوز انتقال الأثر 0.4% فى اقتصادات الأسواق الصاعدة.

وثمة عامل يمكن أن يفسر هذا الفرق، وهو نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى مقابل مكتسبيها باستخدام المنظور الاستشرافى عبر مجموعات الاقتصادات المختلفة.

فحين تكون المعلومات عن آفاق التضخم شحيحة وتفتقر إفصاحات البنوك المركزية إلى الوضوح أو المصداقية، يميل الناس إلى تكوين آرائهم بشأن تغيرات الأسعار المستقبلية استنادا إلى خبراتهم الحالية أو السابقة مع التضخم – أى يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الخلفى فى اكتساب المعلومات المكونة لرؤيتهم.

وعلى العكس من ذلك، فإن الفئة الأكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافى تشكل توقعاتها باستخدام مجموعة معلومات أوسع نطاقا يمكن أن تكون مرتبطة بأوضاع الاقتصاد فى المستقبل، بما فى ذلك إجراءات البنك المركزى وإفصاحاته – أى يكونون أكثر اعتمادا على المنظور الاستشرافى فى اكتساب هذه المعلومات.

تنطوى هذه الفروق على تبعات مهمة فى البنوك المركزية. وكما يتضح من نماذج المحاكاة المستمدة من نموذج جديد يسمح بالفروق فى اكتساب المعلومات وتكوين الآراء بشأن التوقعات، نجد أن تشديد السياسة النقدية ستكون آثاره أقل على التوقعات التضخمية والتضخم فى المدى القريب عندما تزداد نسبة مكتسبى معلومات التضخم باستخدام المنظور الخلفى فى الاقتصاد.

وتقل فعالية السياسة النقدية عندما تزداد نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفي، لأنهم لا يأخذون فى الاعتبار تأثيرات زيادات أسعار الفائدة على الطلب والأسعار فى المستقبل.

والسبب فى ذلك، أن مكتسبى معلومات التضخم الأكثر تركيزا على الماضي لا يستوعبون حقيقة أن زيادات أسعار الفائدة فى الوقت الحاضر سوف تتسبب فى إبطاء التضخم لأنها تؤثر سلبا على مستوى الطلب فى الاقتصاد.

وبالتالي، فإن زيادة نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفى تعنى أنه يتعين على البنك المركزى تشديد سياسته أكثر للوصول إلى نفس درجة الانخفاض فى التضخم.

وبعبارة أخرى، تأتى تخفيضات التوقعات التضخمية والتضخم على حساب الناتج بدرجة أكبر عندما ترتفع نسبة مكتسبى المعلومات باستخدام المنظور الخلفي.

بإمكان البنوك المركزية تشجيع التوقعات بالاعتماد أكثر على المنظور الاستشرافي، من خلال إدخال التحسينات على استقلالية السياسة النقدية وشفافيتها ومصداقيتها وبزيادة الوضوح والفعالية فى الإفصاحات.

ومثل هذه التغييرات تساعد الناس على تفهم إجراءات سياسة البنك المركزى وآثارها الاقتصادية، مما يعزز نسبة مكتسبى معلومات التضخم فى الاقتصاد باستخدام المنظور الاستشرافي.

وتوضح نماذج المحاكاة فى النموذج الجديد، كيف يمكن أن تسهم التحسينات فى أطر السياسة النقدية والإفصاحات ، فى خفض خسائر الناتج اللازم لخفض التضخم والتوقعات التضخمية، مما يجعل البنك المركزى أقدر على تحقيق هبوط هادئ.

وثمة طريقة يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية فى تحسين إفصاحاتها، وهى بإرسال رسائل بسيطة ومتكررة عن أهدافها وإجراءاتها بحيث تكون مصممة لتتوافق مع طبيعة الجمهور المعنى.

غير أن تحسين أطر السياسة النقدية ووضع الاستراتيجيات الجديدة المصممة خصيصا للمساعدة فى تحسين ديناميكية التضخم يمكن أن يستغرقا وقتا طويلا أو يتعذر تنفيذهما.

وتعد مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية الأقرب إلى الطابع التقليدى والتى ستظل عاملا أساسيا فى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف فى الوقت المناسب.

بقلم: سيلفيا ألبريزيو

اقتصادية فى صندوق النقد

جون بلودورن

نائب رئيس القسم المعني بتقرير“آفاق الاقتصاد العالمى” بصندوق النقد

المصدر: مدونة صندوق النقد الدولى