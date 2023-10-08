بريطانيا تخاطر بخسارة أمام أوروبا فى سباق الطاقة الهيدروجينية

MENAFN - Al-Borsa News) عام 2021، حددت المملكة المتحدة طموحًا جريئًا لتصبح“رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين” بحلول 2030.

وبعد مرور عامين، لم تكتمل خططها، وتخلفت عن المنافسين الأوروبيين الذين يتدافعون للاستحواذ على جزء من السوق.

لا شك أن هدف بريطانيا المتمثل في إنتاج 10 جيجاوات من الهيدروجين سيجعلها واحدة من أكبر المنتجين في أوروبا بحلول نهاية العقد، لكن عدم الوضوح بشأن الدعم يعني أن المشاريع لم تحصل على الموافقة المالية.

في الوقت نفسه، خصصت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، 50 مليار يورو لدعم تحول الصناعة إلى الوقود النظيف، كما تعدل هولندا شبكة خطوط الأنابيب من ميناء روتردام المتجه مباشرة إلى قلب ألمانيا الصناعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

وهذا يعني أن المملكة المتحدة تتراجع، وأن كلا البلدين قد تفوقا عليها في التنمية، وفقا لجمعية شبكات الطاقة.

وقالت المملكة المتحدة الشهر الماضي إنها تراجعت إلى المركز الثامن من المركز الثاني، في إشارة إلى“الفرص الضائعة” وعدم اليقين بشأن السياسات والتمويل.

ومثل هذه الانتقادات هي جزء من نمط من الإحباط منتشر بين المستثمرين وقادة الأعمال بشأن طموحات الحكومة الخضراء.

وهذا يرتبط بمخاوف بشأن خطة المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إضافة إلى المؤهلات البيئية لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي سبتمبر فقط، تعرض كلاهما لانتقادات بعد أن تراجع سوناك بشكل مثير للجدل عن بعض خطوات صافي صفر انبعاثات، وعانى قطاع طاقة الرياح البحرية من انتكاسة محرجة، مما قوض مكانته كرائد عالمي.

سارعت المملكة المتحدة إلى اكتشاف الحاجة إلى بناء سوق للهيدروجين، ويمكن أن تقود أوروبا في حجم إنتاج الهيدروجين النظيف بحلول 2030، بناءً على المشاريع المعلنة التي تم تتبعها في قاعدة بيانات مشاريع الهيدروجين التابعة لـ”بلومبرج إن إي إف”.

لكن كان هناك حالة قلق داخل الصناعة، فقد تأخرت الجداول الزمنية وخجل المشترون من التوقيع على عقود التوريد، التي يُنظر إليها باعتبارها باهظة الثمن دون دعم.

أصبح الهيدروجين، الذي يمكن حرقه لتوليد الطاقة دون إطلاق ثاني أكسيد الكربون، العمود الفقري للعديد من خطط إزالة الكربون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إمكانية استخدام شبكات الغاز الحالية لجلب الوقود إلى الشبكة.

وهذه ميزة كبيرة للحكومات التي تسعى إلى إبقاء الصناعات الرئيسية مع استبدال الوقود الأحفوري، ويمكن استخدام الهيدروجين عندما لا تكون مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مناسبة، لأن بعض العمليات لا يمكن تحويلها إلى الكهرباء بسهولة.



