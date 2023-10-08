بريطانيا تخاطر بخسارة أمام أوروبا فى سباق الطاقة الهيدروجينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عام 2021، حددت المملكة المتحدة طموحًا جريئًا لتصبح“رائدة عالميًا في مجال الهيدروجين” بحلول 2030.
وبعد مرور عامين، لم تكتمل خططها، وتخلفت عن المنافسين الأوروبيين الذين يتدافعون للاستحواذ على جزء من السوق.
لا شك أن هدف بريطانيا المتمثل في إنتاج 10 جيجاوات من الهيدروجين سيجعلها واحدة من أكبر المنتجين في أوروبا بحلول نهاية العقد، لكن عدم الوضوح بشأن الدعم يعني أن المشاريع لم تحصل على الموافقة المالية.
في الوقت نفسه، خصصت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، 50 مليار يورو لدعم تحول الصناعة إلى الوقود النظيف، كما تعدل هولندا شبكة خطوط الأنابيب من ميناء روتردام المتجه مباشرة إلى قلب ألمانيا الصناعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.
وهذا يعني أن المملكة المتحدة تتراجع، وأن كلا البلدين قد تفوقا عليها في التنمية، وفقا لجمعية شبكات الطاقة.
وقالت المملكة المتحدة الشهر الماضي إنها تراجعت إلى المركز الثامن من المركز الثاني، في إشارة إلى“الفرص الضائعة” وعدم اليقين بشأن السياسات والتمويل.
ومثل هذه الانتقادات هي جزء من نمط من الإحباط منتشر بين المستثمرين وقادة الأعمال بشأن طموحات الحكومة الخضراء.
وهذا يرتبط بمخاوف بشأن خطة المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، إضافة إلى المؤهلات البيئية لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وفي سبتمبر فقط، تعرض كلاهما لانتقادات بعد أن تراجع سوناك بشكل مثير للجدل عن بعض خطوات صافي صفر انبعاثات، وعانى قطاع طاقة الرياح البحرية من انتكاسة محرجة، مما قوض مكانته كرائد عالمي.
سارعت المملكة المتحدة إلى اكتشاف الحاجة إلى بناء سوق للهيدروجين، ويمكن أن تقود أوروبا في حجم إنتاج الهيدروجين النظيف بحلول 2030، بناءً على المشاريع المعلنة التي تم تتبعها في قاعدة بيانات مشاريع الهيدروجين التابعة لـ”بلومبرج إن إي إف”.
لكن كان هناك حالة قلق داخل الصناعة، فقد تأخرت الجداول الزمنية وخجل المشترون من التوقيع على عقود التوريد، التي يُنظر إليها باعتبارها باهظة الثمن دون دعم.
أصبح الهيدروجين، الذي يمكن حرقه لتوليد الطاقة دون إطلاق ثاني أكسيد الكربون، العمود الفقري للعديد من خطط إزالة الكربون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إمكانية استخدام شبكات الغاز الحالية لجلب الوقود إلى الشبكة.
وهذه ميزة كبيرة للحكومات التي تسعى إلى إبقاء الصناعات الرئيسية مع استبدال الوقود الأحفوري، ويمكن استخدام الهيدروجين عندما لا تكون مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مناسبة، لأن بعض العمليات لا يمكن تحويلها إلى الكهرباء بسهولة.
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