اتحاد عمال السيارات الأمريكى يقرر عدم توسيع نطاق الإضراب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن رئيس“اتّحاد عمّال السيارات” في الولايات المتحدة أن تقدّما في المحادثات تحقّق في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى استمرار النقابة بإضرابها إنما من دون توسيع نطاقه إلى مصانع أخرى.

ورحّب رئيس نقابة“اتّحاد عمّال السيارات” شون فين بـ”اختراق” تحقّق في المحادثات بتقديم“جنرال موتورز” تنازلا بعد التلويح بتوسيع نطاق الإضراب الجزئي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

ولم يستبعد فين تصعيد التحرّك في المستقبل، لكنّه لن يضم مصانع إضافية إلى الإضراب بعدما كان قد أعلن في الأسبوعين الماضين توسيع نطاق الاعتصام الذي بدأ في 15 سبتمبر.

وجاء في بث لفين عبر الإنترنت“إليكم خلاصة الأمر: إضرابنا يؤدي غرضه”، مضيفا“لكننا لم نصل بعد” إلى النتيجة المرجوة.

وقال فين إن“جنرال موتورز” حقّقت“قفزة كبيرة” تخطّت فيها منافستيها“فورد” و”ستيلانتيس” بموافقتها“كتابيا” على إدراج مصانع البطاريات الكهربائية في الاتفاقية الوطنية لـ”اتّحاد عمّال السيارات”.

وشدّد فين على وجوب عدم“المبالغة في تقدير” أهمية التغير في موقف“جنرال موتورز” نظرا لإمكان أن يؤدي التحوّل إلى سيارات كهربائية إلى استبدال وظائف تقليدية مرتفعة الأجر بأخرى أدنى أجرا في ما يصفه بأنه“سباق نحو القاع”.

مرتديا قميصا يحمل شعار“إيت ذا ريتش” (كلوا الأغنياء)، قدم فين ملخصا للوضع الراهن، إذ غالبا ما تقدّم كل شركة ردا على مطالب الاتحاد النقابي يتضمّن تغييرا ضئيلا.

وسيشكل وقف التصعيد في الإضراب متنفسا للشركات الثلاث الكبرى، على الرغم من أن فين لم يستبعد التصعيد مجددا في حال عدم تحقيق تقدّم.