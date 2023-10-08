العريان: شىء ما سيتأذى بعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى“أليانز” وكاتب المقالات في“رأي بلومبرغ”:“من المرجح أن يتأذى شيء ما”، إذ يدفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر اليوم الجمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأوضح العريان في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ أن التقرير يعتبر بمثابة“أخبار جيدة للاقتصاد في الوقت الحالي، لكنه في الوقت نفسه يمثل أخباراً سيئةً للأسواق وللاحتياطي الفيدرالي.. البنك المركزي لن يرحب بهذا التقرير. على المدى الطويل، قد ينتهي الأمر بأن يكون هذا خبراً سيئاً للاقتصاد أيضاً”.

العريان أشار إلى أن بيانات الأجور الصادرة يوم الجمعة“تتفق” مع توقعاته لحدوث ركود محتمل، وقال:“هذا هو الاقتصاد الذي اعتاد على أسعار الفائدة المنخفضة بشكل يبعث على السخرية واعتاد على ضخ السيولة. إن تغيير النظام يحدث بسرعة كبيرة”.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية أن سوق العمل الأميركية أضافت أكثر من 330 ألف وظيفة في سبتمبر، مقارنة بتوقعات بلغت 170 ألف وظيفة. وتم تعديل البيانات الرئيسية لشهر أغسطس بالرفع، في حين زاد متوسط ​​نمو الأجر في الساعة 0.2% الشهر الماضي، كما هو الحال في أغسطس.

توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر

أدت سوق العمل القوية إلى زيادة التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ختام اجتماعه للسياسة النقدية المرتقب في نوفمبر، ودفع المتداولين إلى تأجيل تقديراتهم لموعد عمليات خفض أسعار الفائدة المستقبلية مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. يوم الجمعة، تراجعت توقعات أسواق عقود المقايضة بشأن أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى سبتمبر 2024، مقارنة بشهر يوليو السابق.

قال العريان:“هذا (تقرير الوظائف لشهر سبتمبر) يُعيد رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر إلى المشهد.. يتعين على الأسواق أن تستوعب ليس زيادة الفائدة لفترة طويلة فحسب، بل رفعها أكثر لفترة أطول.. فعندما تتخلف عن الركب في بداية دورة التضخم (أي تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في بادئ الأمر)، فإنك تدفع الثمن عندما تصل إلى النهاية”.

وفي أعقاب تقرير الوظائف، ارتفعت عائدات سندات الخزانة من 5 أعوام إلى 30 عاماً بأكثر من 15 نقطة أساس على مدار اليوم، وعادت عوائد الأوراق المالية لأجل 10 أعوام و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، قبل تقليص بعض الصعود. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بعد صدور التقرير.

أرقام