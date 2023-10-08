محافظ قنا يبحث إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن

MENAFN - Al-Borsa News) بحث محافظ قنا أشرف الداودي مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.

وأكد محافظ قنا – في تصريح اليوم السبت- تقديم كافة أوجه الدعم، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع، من حيث توفير الأرض اللازمة، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر صاحب المشروع إلى مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجله التنمية علي أرض المحافظة.

أ. ش. أ