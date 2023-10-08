إكس تختبر 3 مستويات من الخدمة المدفوعة لتنشيط إيراداتها

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“X” المملوكة لإيلون ماسك، في تحديث للمصرفيين عن الجهود المبذولة لتنشيط إيراداتها، إنها تختبر ثلاثة مستويات من الخدمة المتميزة، التي ستمكن الشركة من تحصيل مبالغ متفاوتة من العملاء بحسب حجم الإعلانات التي يتم عرضها.

سيتم تقسيم الخطة المتميزة، البالغة تكلفتها الشهرية حالياً 7.99 دولار، إلى خدمة بسيطة وقياسية وعالية، بحسب ما أعلنت الشركة خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، وفقاً لشخص تواصل عبر الهاتف.

أضافت الشركة أنه في الوقت الذي يعود فيه المعلنون إلى منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم“تويتر”؛ فإنهم سيتحملون تكاليف أقل من ذي قبل.

خلال المؤتمر الصحفي، قدمت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، التي انضمت إلى الشركة في يونيو الماضي، نظرة عامة متفائلة. وقالت:“إن الإيرادات تنمو بأرقام فردية مرتفعة على أساس ربع سنوي مدفوعة بالإعلانات وتراخيص البيانات والاشتراكات”.

تدفق نقدي إيجابي

أوضحت ياكارينو أنه باستثناء تكلفة خدمة الديون؛ فإن الشركة“تتمتع بالفعلبتدفق نقدي إيجابي، متوقعة أن نصل إلى هذا الإنجاز حتى مع تضمين الديون بحلول النصف الأخير من عام 2024”.

ستسمح الخطة ثلاثية المستويات للشركة بجذب المستهلكين ممن لا يرغبون في دفع السعر الكامل مقابل الخدمة المتميزة. طرح إيلون ماسك أيضاً فكرة فرض رسوم رمزية على كل من يستخدم المنصة، وهي خطوة قال إنها ستساعد على التخلص من الحسابات المزيفة.

صفقة استحواذ ماسك على تويتر البالغة 44 مليار دولار أثقلت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، بديون بلغت 13 مليار دولار. وقد أثارت قراراته الشاذة وقواعد سلامة المحتوى الأكثر مرونة قلق بعض المعلنين.

قبل استحواذ ماسك على الشركة وإعادة تسميتها بـ”X”، كانت“تويتر” تدر نحو 5 مليارات دولار من المبيعات سنوياً، 90% منها من الإعلانات. والآن يتعين على الشركة استعادة هذه الإيرادات، في ظل فائدة سنوية على ديونها تبلغ 1.2 مليار دولار، بحسب تقديرات سابقة لـ”بلومبرغ”.

عودة المعلنين

تحدثت ياكارينو يوم الخميس عن عودة ما يقرب من 90% من أفضل 100 معلن على المنصة، مقارنة بـ75% فقط في يونيو. وأضافت أن الإنفاق على الإعلانات ليس عند مستوياته التاريخية، حيث تزيد الشركات ميزانياتها الخاصة بالإعلانات بشكل أكثر تحفظاً.

يبدو أن الشركة ما تزال تواجه معركة شاقة لتهدئة المقرضين. فبعد عملية الاستحواذ؛ حاولت بعض البنوك تفريغ الديون مقابل 60 سنتاً فقط على الدولار. وفي وقت سابق من هذا العام، انخفضت قيمة الشركة إلى ثلث سعر الشراء، وفقاً لشركة“فيديليتي”.

منذ استحواذ ماسك في أكتوبر 2022؛ تخلت المنصة الاجتماعية عن أكثر من 75% من موظفيها، وأوقفت الخدمات، وأطلقت اشتراكاً مميزاً في محاولة لاستعادة توازنها المالي. كما تحدث ماسك بثقة عن تحويل“X” إلى تطبيق يشمل كل شيء، ويمكنه تحقيق إيرادات من ميزات مثل التسوق والمدفوعات.

خطط لجلب المشاهير

كانت ياكارينو في السابق رئيسة لقسم الإعلانات في“إن بي سي يونيفرسال ميديا” (NBCUniversal Media LLC)، حيث اكتسبت خبرتها في جذب العلامات التجارية الكبرى. ذكرت صحيفة“فايننشال تايمز” أنها وماسك قدما خلال الصيف للمستثمرين خططاً لجلب المشاهير والشخصيات السياسية إلى المنصة، وتسهيل المزيد من التجارة والمدفوعات بين المستخدمين.

ساعدت جهود الرئيسة التنفيذية للشركة في توقيع صفقة جديدة مع“باريس هيلتون” و”11:11 ميديا” هذا الأسبوع للترويج للتسوق على المنصة، فضلاً عن فيديو عن المنتجات.

ظهرت تلميحات الخدمة الجديدة ثلاثية المستويات لأول مرة في الكود البرمجي لتطبيق“تويتر”. يشير الكود إلى أن خطة المستوى الأساسي ستشمل الكمية العادية من الإعلانات، بينما ستعرض الخطة القياسية نصف عدد الإعلانات، أما المستوى الأعلى؛ فسيحجب كل الإعلانات.

تم اكتشاف الوصف من قبل مستخدم يدعى (Aaronp613)، وهو من عشاق التطبيقات، حيث يفحص الأكواد البرمجية داخل تطبيق“أيفون” الشهير بهدف البحث عن الميزات المستقبلية.