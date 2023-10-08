أبو قير للأسمدة.. استثمارات جديدة تعزز الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استطاعت شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” الاستفادة من تخفيض قيمة الجنيه فى زيادة أرباحها، لتزداد بمعدل 61.7% على أساس سنوى فى العام المالى من 2022 إلى 2023، نتيجة لارتفاع المبيعات، مع قفزة أرباح فروق العملة بأكثر من 16 ضعفًا لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 235.4 مليون جنيه العام السابق.
تشير أبحاث“مباشر لتداول الأوراق المالية” إلى الدور الكبير الذى لعبته استثمارات الشركة المتعددة فى تعزيز نموها، حيث ارتفع دخل الاستثمار بمعدل 128% على أساس سنوى، بفضل حصة الشركة المقدرة بـ15% فى شركة” الأسكندرية للأسمدة”، وحصة 17% فى شركة” حلوان للأسمدة”.
وتستمر الشركة فى المحافظة على أدائها من خلال ضخ استثمارات ضخمة للتوسع وزيادة الإنتاج، حيث تضخ 1.2 مليار دولار لمشروع نترات النشادر بشمال أبو قير، بالإضافة إلى عملها على تأسيس شركة جديدة“شمال أبو قير للمغذيات الزراعية” برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، وافتتاح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة تشغيل 15.6 ألف متر مكعب للاستفادة منها فى الزراعة.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 21.55 مليار جنيه، مقارنة بـ16.33 مليار جنيه خلال العام السابق له.
كتبت – مرام أشرف
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