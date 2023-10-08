أبو قير للأسمدة.. استثمارات جديدة تعزز الأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) استطاعت شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” الاستفادة من تخفيض قيمة الجنيه فى زيادة أرباحها، لتزداد بمعدل 61.7% على أساس سنوى فى العام المالى من 2022 إلى 2023، نتيجة لارتفاع المبيعات، مع قفزة أرباح فروق العملة بأكثر من 16 ضعفًا لتصل إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 235.4 مليون جنيه العام السابق.

تشير أبحاث“مباشر لتداول الأوراق المالية” إلى الدور الكبير الذى لعبته استثمارات الشركة المتعددة فى تعزيز نموها، حيث ارتفع دخل الاستثمار بمعدل 128% على أساس سنوى، بفضل حصة الشركة المقدرة بـ15% فى شركة” الأسكندرية للأسمدة”، وحصة 17% فى شركة” حلوان للأسمدة”.

وتستمر الشركة فى المحافظة على أدائها من خلال ضخ استثمارات ضخمة للتوسع وزيادة الإنتاج، حيث تضخ 1.2 مليار دولار لمشروع نترات النشادر بشمال أبو قير، بالإضافة إلى عملها على تأسيس شركة جديدة“شمال أبو قير للمغذيات الزراعية” برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، وافتتاح وحدة معالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة تشغيل 15.6 ألف متر مكعب للاستفادة منها فى الزراعة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 21.55 مليار جنيه، مقارنة بـ16.33 مليار جنيه خلال العام السابق له.

كتبت – مرام أشرف