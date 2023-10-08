البنك الدولى: الاقتصاد المصرى سينمو 4% العام المالى المقبل

قال البنك الدولى، فى تقرير حديث له، إن النمو الاقتصادى فى مصر سيرتفع إلى 4% خلال العام المالى المقبل، بدعم من أثر سنة الأساس المواتى واحتواء نمو الواردات، مع جلب خفض الجنيه للاستقرار على المستوى الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع الاصلاحات الهيكلية.

وثبت البنك توقعاته للنمو عند 3.7% خلال العام المالى الحالى، فى ظل القدرة الشرائية المحدودة للأسر وضعف النشاط الاقتصادى للشركات.

أوضح أن نشاط الشركات مقيد بسبب ارتفاع التكاليف وسعر الصرف وقيود الاستيراد واختناقات الإمدادات المحلية وارتفاع تكلفة التمويل.

أضاف أن انقطاع الكهرباء بسبب نقص إنتاج الغاز وارتفاع الاستهلاك قد يكون له تبعات سلبية أيضًا على النشاط الاقتصاد.

وتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 6% العام المالى الماضى مدفوعًا بمصروفات الفوائد والدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية، على أن يتراجع إلى 7% العام المالى المقبل.

وقال إن الدين العام سيرتفع هامشيًا إلى 96.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مقابل 95.6% العام المالى الماضى مدفوعًا فى الأساس بأثر تغير تقييم الدين المقوم بالعملة الأجنبية، والذى يحد من أثر الفائدة الحقيقية السلبية.

وتوقع أن يعاود الدين العام التراجع إلى 94% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، فيما رجح أن يتسارع متوسط معدلات التضخم خلال العام الميلادى 2024 إلى 26.7% مقابل 24.1% فى 2023.

وقال إن رؤيته المستقبلية يشوبها بعض المخاطر مثل التأخر فى جلب الاستثرار الكلى، ومد الدعم للفئات غير المستحقة، والتوسع فى الاعفاءات الضريبية بجانب استحقاقات الديون وهيكل العملات المكونة للدين، التشابكات المالية مع الجهات ذات الربط الإضافى.

أضاف أن تضخم الغذاء المرتفع يظل مصدر قلق لجهود خفض الفقر.

وأشار إلى أن استمرار الحكومة فى تقييد السياسات المالية والنقدية ضرورى لحل تشوهات سعر الصرف وتعبئة التمويل الدولى، فى الوقت نفسه فإن تقوية دور الدولة كمشرع ورقيب وخفض دورها الاقتصادى وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ضرورة لتحرير قدرات الاقتصاد وزيادة صادراته فى الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وذكر أن جائحة كورونا والتضخم المتسارع فى عامى 2022 و2023، رفعوا معدلات الفقر فى مصر عن مستويات 29.7% المُعلنة فى آخر مسح للدخل والإنفاق.

وقدر أن يكون معدل الفقر العالمى فى مصر لمن يقل دخلهم عن 3.65 دولار بتعادل القوى الشرائية عام 2017، قد وصل إلى 24.3% فى العام المالى الماضى على أن ينخفض إلى 24.1% العام المالى الحالى ويصل إلى 23.8% العام المالى المقبل.

أضاف أن التحديات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد فى مصر والمتقاطعة مع التحديات العالمية أدت لأزمة عملة وارتفاع التضخم وضغوط على استدامة الدين فى المدى المتوسط.

وذكر أن التوحيد المالى وخفض الإنفاق خارج الميزانية والإصلاحات التى تُمكن القطاع الخاص ضرورية لاسترار الاقتصاد، وكسر دوامة خفض الفائدة والتضخم المرتفع، كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

أوضح أنه بصرف النظر عن تحسن معدلات البطالة وانخفاضها لنحو 7% من قوة العمل لكن مؤشرات سوق العمل تشير إلى تحديات هيكلية بينها ضعف مساهمة قوة العمل ومعدلات التوظيف المنخفضة عند 43% و40% على الترتيب.

وقال إن ضعف تعبئة التمويلات إذ تمثل الإيرادات الضريبية نحو 12.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وارتفاع فاتورة الفوائد التى تمثل 7.6% من الناتج المحلى يؤدى إلى مخاطر على استدامة المالية وتحد من هامش الانفاق على تطوير رأس المال البشرى.

وقال إن التضخم فى معظمه مدفوع بارتفاع التكاليف لكن أيضًا الأوضاع غير المقيدة نسبيًا للسيولة النقدية نتيجة التمويلات للقطاع العام تشير إلى أن فائض الطلب يظل مساهمًا فى الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية للبنك المركزى زادت تدريجيًا منذ أغسطس 2022 ومجتمعتين سجلتا 42.9 مليار دولار لكنها مازالت أقل بنحو 12 مليار دولار عن ما قبل مارس 2022.

وذكر أن فائض ميزان الخدمات دعم احتياطيات المركزى بجانب توليد الحكومة تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال 2023 من مبيعات الأصول.

ومع ذلك يظل نقص السيولة تحد كبير للبنك المركزى ويعكس عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك الكبير وفق ما قاله البنك الدولى.

وتوقع أن يستقر عجز الحساب الجارى عند 2.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى وهى تقديراته نفسها للعام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 2.9% العام المالى المقبل.