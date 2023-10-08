((آى صاغة)): استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 2165 جنيهًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدولار يتراجع 4.4% فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال يومين
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، بعد ارتفاعها بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات الجمعة ليغلق عيار 21 عند مستوى 2165 جنيها للجرام.
وجاء الارتفاع المحدود الجمعة، رغم زيادة الأوقية نحو 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1818 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1831 دولارًا.
وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذي لمنصة ((آي صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1856 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1444 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17320 جنيهًا.
وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، إن هدوء سعر الدولار فى السوق الموازية كان سببًا فى استقرار الأسعار.
وتراجع الدولار فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم فى ختام تعاملات الخميس عند نطاق ما بين 42.73 جنيه و42.92 جنيه مقابل 44.93 جنيه و45.12 جنيه الثلاثاء بحسب بيانات أطلعت عليها البورصة، لكنه مازال أعلى من مستوياته قبل أسبوعين بنحو جنيهين.
ووفق حسابات“البورصة” يُسعر سوق الذهب الدولار وفق سعر 42 جنيها بزيادة 36% عن السعر الرسمى.
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